DF tem maior registro de mortes desde maio

A » Ana Isabel Mansur

A Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 32 mortes por covid-19, ontem, no Distrito Federal. É o maior número de óbitos notificados em um único dia desde 27 de maio, quando a mesma quantidade de vidas perdidas foi contabilizada. Mesmo com o número correspondendo a mortes que aconteceram de fevereiro para cá, a preocupação com a evolução da doença no DF persiste. A taxa de transmissão do vírus, que mede a evolução da pandemia, está acima de 1 há nove dias. O indicador chegou a 1,15 ontem, significando que cada 100 pessoas com diagnóstico de covid-19 podem infectar outros 115 pacientes. De acordo com os organismos que monitoram a crise sanitária, resultados maiores que 1 mostram que a doença está fora de controle.

Dos 32 registros, 21 são de outubro — sendo quatro de ontem. Seis óbitos ocorreram em setembro e dois em agosto. Julho, junho e fevereiro tiveram um falecimento por mês. Entre as vítimas, estão dois jovens de 20 a 29 anos e cinco pessoas entre 50 e 59 anos. Apesar das notificações represadas, a média móvel de mortes pela doença não apresentou grande variação, e o indicativo ficou em 15. O resultado representa um aumento de 28% na comparação com 23 de setembro, 14 dias atrás. Desde o início da pandemia, o DF perdeu 10.569 vidas para a covid-19.

Em relação às notificações de contágio, não há redução recente. Ontem, a Secretaria de Saúde confirmou 988 infecções, elevando o total para 503.720, dos quais 483.003 (95,9%) são considerados pacientes recuperados. A média móvel de casos na capital federal cresceu 37,7% em relação ao dado das duas últimas semanas e chegou a 1.210.

As médias móveis são recalculadas diariamente e ajudam a visualizar a evolução da pandemia, uma vez que amortecem possíveis notificações atrasadas — como ocorreu ontem. Acima de 15%, em comparação com 14 dias antes, há um cenário de alta.

Vacinômetro

Com a tendência de alta de infecções, o governo do DF tem como meta concluir o ciclo vacinal de toda população apta até o fim do ano . Ontem, 9.298 brasilienses receberam a D2 e outros 1.614 foram vacinados com a primeira dose (D1). Em relação à terceira dose (D3), 7.922 unidades de reforço foram aplicadas ontem. Em relação à dose única (DU), a secretaria não informou o quantitativo de ontem. No total, o Distrito Federal tem 2.220.449 cidadãos imunizados com a D1, o que representa 72,74% da população distrital. Com a D2 e a DU são 1.321.401 com o ciclo vacinal completo, número que significa 43,29% dos habitantes da capital federal. A D3 foi aplicada em 35.739 idosos e pessoas imunossuprimidas — 1,17% dos moradores do DF.