Prêmio anima apostadores do DF

EH Edis Henrique Peres

O prêmio milionário da Mega-Sena conquistado por um morador do Distrito Federal deixou outros apostadores cheios de esperança. Um felizardo acertou, sozinho, as seis dezenas no sorteio de quarta-feira e levou R$ 35.714.240,27. Mas ele não foi o único brasiliense a ter bons resultados no sorteio 2416, outras duas pessoas da capital acertaram a quina, e cada um garantiu R$ 39.895,60.

Com o bom desempenho no último jogo, os olhares se voltam para a Lotérica Onze da Sorte, no Lago Sul, estabelecimento onde foi feita a aposta milionária. A gerente, Valéria Oliveira, conta que o movimento foi intenso no local. “Mas, por enquanto, o ganhador ainda não apareceu”, diz.

Ricardo Alencar, 38 anos, motorista e morador do Lago Sul, é um dos clientes da lotérica. “Já ganhei vários prêmios, mas em valores pequenos. Agora, eu quero ganhar milhões”, destaca. Ricardo tem o hábito de passar no estabelecimento quase todos os dias. “O atendimento aqui é muito bom, já somos todos amigos”, diz.

A operadora de caixa da lotérica, Sarah Sousa, 41, lembra de premiações. “Na Mega da Virada, de 2019 para 2020, demos um prêmio de R$ 822 mil aqui. Além disso, na semana retrasada, tivemos a quina da Mega também. Essa lotérica tem sido da sorte”, brinca.