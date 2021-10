RM Rafaela Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 26/4/19 )

Na maior ação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), 405 pessoas foram presas no âmbito da Operação Full Time, que começou na segunda-feira (4/10) e terminou nesta sexta-feira (8/10). As informações foram repassadas na manhã desta sexta-feira (8/10), pelo diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, em coletiva de imprensa promovida no Complexo da Polícia Civil.

Além de Robson, compareceram à coletiva o Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), Vicente Paranahiba, e o Secretário Executivo de Segurança Pública do DF, Milton Neves.

