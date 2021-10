CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

O transporte público coletivo do Setor Noroeste passará por uma série de mudanças que passam a valer na próxima segunda-feira (11/10). Após análise de comportamento da demanda da região, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) decidiu criar a linha 116.2, aumentar o número de viagens aos sábados, alterar o itinerário da linha 0.016 e direcionar o atendimento noturno para linha 128.1 (entenda cada mudança mais abaixo).

De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, foi constado que os coletivos não estão conseguindo dar vazão ao crescente número de passageiros que se deslocam para o Noroeste. Segundo ele, a constatação veio depois de monitorar as linhas que atendem ao bairro.

“Com o intuito de adequar a oferta de viagens ao aumento da demanda, criamos uma nova linha, que será operada por ônibus maiores, e fizemos outras alterações que irão melhorar a rotina de quem utiliza transporte público na região”, explica.

Nova linha

A linha 116.2 ligará a Rodoviária do Plano Piloto ao Setor Noroeste, passando pelo Eixo Monumental, incorporando o percurso e as viagens da 0.016. Os ônibus farão 80 viagens diárias, de segunda a sexta, com saída a cada seis minutos nos horários de maior movimentação de passageiros e a cada 15 minutos no entre pico. Já aos sábados, a oferta será de 31 viagens. A linha será operada pela empresa Piracicabana, e a tarifa é de R$ 3,80. Os 80 horários poderão ser conferidos no site dfnoponto.df.gov.br, a partir de segunda-feira (11/10).

Mais viagens aos sábados

O atendimento aos sábados será ampliado de 21 para 31 viagens e realizado pela nova linha 116.2 (Rodoviária do Plano Piloto/Eixo Monumental/Setor Noroeste).

Alteração de itinerário

A linha circular 0.016 passará a fazer o percurso: Terminal Asa Sul / Setor Policial Sul / Setor de Indústrias Gráficas / Palácio do Buriti / Setor Noroeste. A operação será realizada por miniônibus da empresa Piracicabana, de segunda a sexta-feira, com tarifa de R$ 3,80.

Os horários da linha, de segunda a sexta-feira, saindo do Terminal Asa Sul, serão: 5h30, 5h50, 6h10, 6h30, 6h50, 7h10, 7h30, 7h50, 8h10, 8h30, 8h50, 9h10, 9h30, 9h50, 10h40, 11h30, 12h20, 13h10, 14h, 14h50, 15h10, 15h30, 15h50, 16h10, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h50 e 18h10.

Atendimento Noturno

O atendimento noturno ao Setor Noroeste e à Granja do Torto passará a ser feito pela linha 128.1, que realizará o percurso: Rodoviária do Plano Piloto/W 3 Norte (Noroeste)/Granja do Torto. A tarifa é de R$ 3,80. Os horários da linha, de segunda a sexta-feira, saindo da Rodoviária do Plano Piloto, serão: 18h52, 19h14, 19h58, 20h42, 21h26, 22h10 e 23h.

* Com informações da Agência Brasília