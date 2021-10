Marcas&Negócios

CB Correio Braziliense

Instituto Lado a Lado

Alcançar a sustentabilidade dos sistemas de saúde público e privado é a grande luta da organização social (OS) sem fins lucrativos Instituto Lado a Lado pela Vida. A OS, que nasceu em 2008 como um portal de informações sobre o câncer de próstata, se transformou com o objetivo de mobilizar e engajar a sociedade e gestores da saúde, na tentativa de contribuir para ampliar o acesso aos serviços, da prevenção ao tratamento, e melhorar o cenário da saúde no Brasil. “É importante que as organizações da sociedade civil sirvam ao seu papel de fazer, realmente, transformações no país, seja na economia, seja na sociedade como um todo, e se atentar não apenas para um recorte. Temos que ter um olhar mais amplo de participação social na saúde que pode até ser construído ao longo dos anos”, diz Marlene Oliveira (foto), presidente e fundadora do Instituto.

Após a perda de um amigo médico urologista para o câncer de próstata em 2009, Marlene se sensibilizou pela causa que notou não ser tão discutida no Brasil: a importância da conscientização dos homens acerca da saúde. Nesse propósito, em 2011, o Lado a Lado pela vida lançou a campanha Novembro Azul, atualmente replicada em vários países do mundo e que, em 2021, comemora o aniversário de 10 anos.

Formada em jornalismo, um ponto de dificuldade apontado por Marlene no comando do Instituto é a luta diária contra as notícias falsas, e a relevância de comunicar informações corretas. “Na saúde, parece que, cada vez, as notícias falsas aumentam, e temos que tomar cuidado. Já ouvi falar até da recomendação de se tomar chá de graviola para curar o câncer de próstata. Temos que combater esse tipo de notícia falsa o tempo todo.”

Consciência coletiva e a administração da responsabilidade individual em cuidar da própria saúde são capacidades apontadas por Marlene como fundamentais para serem desenvolvidas por todos os cidadãos. “A solução não está na mão nem do público nem do privado, ela está na mão de todo mundo. Às vezes, achamos que, em relação à saúde, temos apenas direitos, mas temos deveres dentro do sistema, como por exemplo, não fumar, não beber em excesso, tomar as vacinas recomendadas, não posso ficar contando apenas com o plano de saúde ou com o SUS. A gente tem que ter consciência coletiva para a saúde e entender que, como cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. Não só fazer o que me cabe, mas acompanhar o que é discutido. Existem consultas públicas abertas o tempo todo, e todos podem participar. Sempre achamos que a solução está na mão do outro, mas temos que nos unir e fazer juntos” defende.