MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Vagas gratuitas

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 450 vagas gratuitas nos cursos de desenho, Libras, monitor infantil, técnico em meio ambiente, além de oportunidades de graduação em agronomia e biologia, entre outros. As oportunidades seguem com inscrições abertas ainda este mês e são referentes aos câmpus Gama, Estrutural, Planaltina e São Sebastião. Por enquanto, os cursos acontecem de forma remota. Mas é importante estar disponível para os turnos dos cursos, caso haja retorno das atividades presenciais nas unidades. Informações nos editais específicos em www.ifb.edu.br.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Exposição

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até 31 de outubro. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.

Capacitação gratuita

Até 16 de outubro, acontece a Caravana Desenvolve DF no estacionamento da Administração de Ceilândia. O evento vai oferecer ao público palestras e orientações de capacitação empresarial, além de tirar dúvidas sobre o Programa Desenvolve DF (antigo PRÓ-DF), que faz concessão de lotes para empresas a baixos custos. Toda a programação é gratuita e o agendamento para participar deve ser feito pelo WhatsApp 9 9317-6542.



Solidariedade

O IESB em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações são feitas amanhã na recepção de um dos três campi IESB: Asa Norte (609); Asa Sul (614) e Ceilândia. Mais informações: 9 9293-7507.

Arena de jogos

Já pensou em ter seus jogos favoritos num só lugar? Essa é a proposta da Arena Gamer, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Fujioka, para o Dia das Crianças. Além da atração, o shopping oferecerá para seus clientes a promoção Compre e Concorra, com o sorteio de oito PlayStations 5. O evento acontece entre os dias 23 de setembro e 14 de outubro de forma gratuita e com agendamento no local. Para participar, basta retirar os ingressos no balcão de informações do evento mediante pré-agendamento na própria Arena Gamer, localizada na Praça Central. Com o objetivo de manter os protocolos de segurança, a participação está sujeita à lotação do horário.

Inovação

Startups, empreendedores, investidores, universidades, coworkings, escolas, influenciadores e prestadores de serviços especializados poderão colaborar para a construção do Observatório do Ecossistema da Inovação (Inovatório). A iniciativa, liderada pela Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil (Brasil Startups), com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF) suprirá a falta de dados estruturados e informações atualizadas sobre o universo da inovação no DF e Ride. A proposta é conectar empreendimentos, compartilhar dados e contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficientes para a região. Os interessados em participar do mapeamento deverão acessar o portal https://inovatorio.org/mapeamento.