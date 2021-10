CB Correio Braziliense

Templo histórico

A capela São Geraldo, no Paranoá, é o segundo templo mais antigo do Distrito Federal — o primeiro é a igreja São Sebastião, em Planaltina. É considerada patrimônio histórico e cultural do DF desde 1993. Atualmente, passa por reforço nas estruturas, além da reforma dos sistemas hidráulico e elétrico, troca do piso e nova cobertura.