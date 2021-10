CB Correio Braziliense

CURSOS

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Educação ambiental

O curso “Educação Ambientalcom Ana Folha e a Turma do Lixão” está com preço promocional de inscrição, R$ 70, com certificado digital. Para mais informações, entre em contato com Luciana Ribeiro (pedagoga, educadora ambiental, jornalista e microempreendedora individual) pelo telefone/WhatsApp 9 8592-6436 ou pelo e-mail jornalanafolha@gmail.com.



Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Vagas gratuitas

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 450 vagas gratuitas nos cursos de desenho, Libras, monitor infantil, técnico em meio ambiente, além de oportunidades de graduação em agronomia e biologia, entre outros. As oportunidades seguem com inscrições abertas ainda este mês e são referentes aos câmpus Gama, Estrutural, Planaltina e São Sebastião. Por enquanto, os cursos acontecem de forma remota. Mas é importante estar disponível para os turnos dos cursos, caso haja retorno das atividades presenciais nas unidades. Informações nos editais específicos em www.ifb.edu.br.

OUTROS

Capacitação gratuita

Até 16 de outubro, acontece a Caravana Desenvolve DF no estacionamento da Administração de Ceilândia. O evento vai oferecer ao público palestras e orientações de capacitação empresarial, além de tirar dúvidas sobre o Programa Desenvolve DF (antigo PRÓ-DF), que faz concessão de lotes para empresas a baixos custos. Toda a programação é gratuita e o agendamento para participar deve ser feito pelo WhatsApp 9 9317-6542.

Audiovisual

Estão abertas as inscrições para as oficinas de comunicação audiovisual do projeto Cultura In Movimento. Uma iniciativa do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura, o projeto pretende formar 900 jovens e adultos do DF e do Entorno. Ao todo, serão oferecidos 15 workshops, com capacidade para 60 alunos, cada. A programação completa vai até o dia 19 de outubro. As aulas são gratuitas e 100% on-line. Inscrições em www.culturainmovimento.com.br.

Fotografia

A exposição Anônimos — fotografias de Armando Salmito, com curadoria de Patrícia Lira, fica em cartaz até 30 de setembro, na Galeria Olho de Águia (CNF 1, Edifício Praia Mar, loja 12, Taguatinga Norte). Entrada gratuita. De terça a domingo, das 15h à 0h. Classificação indicativa livre.

Revisõesx textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo atua com trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, escritos diversos como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Consultoria gratuita

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece consultoria gratuita para implementação de programas de inclusão e diversidade nas corporações. A iniciativa visa estimular a representatividade nas empresas, transformando a diversidade em valor competitivo e apoiando o desenvolvimento profissional de sub-representados pela sociedade. Interessados em participar devem enviar um e-mail para o endereço hannah.souza@uniceplac.edu.br e mencionar no campo assunto ‘‘Gestão de diversidade + nome da organização’’. As consultorias podem ser realizadas de forma on-line ou presencial, conforme a preferência da empresa.