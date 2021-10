CB Correio Braziliense

BioTIC

O Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC) nasceu em 2018 para ser o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal. Recentemente, o GDF anunciou que o local abrigará uma smart city, com 794 empresas e mais de 2 mil estações de coworking, geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores. Serão investidos R$ 6 bilhões no projeto.