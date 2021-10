»Destaques

CB Correio Braziliense





Câncer de mama

O mês de outubro é marcado pelo alerta de prevenção ao câncer de mama. Embora esse tipo de tumor tenha maior incidência em mulheres com mais de 40 anos, cuidar da saúde é uma tarefa de todos. Por isso, o Instituto do Câncer de Brasília (ICB) desenvolveu um quiz gratuito para que todos conheçam os fatores de risco e saibam se estão em dia com a sua saúde. O acesso é de forma rápida e fácil pelo site https://institutodecancer.vercel.app/. Lá você também já pode marcar a sua consulta e exames de rotina. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa do ICB: “Diversidade — o autocuidado faz a diferença”.

Teatro

No espetáculo Missão improviso, da Cia de Comédia Setebelos, os atores são agentes que resolvem no improviso (teatro-esporte) as missões mais impossíveis. Por mais improvável que seja o desafio, por meio de sugestões da plateia, tudo é criado na hora: cenários, ameaças, artefatos ou o que você pensar e nossos agentes imaginarem. Se parece impossível, só pode ser uma missão improviso. Local: Teatro Sesi Yara Amaral — Taguatinga Norte. Sessões: sábado, às 21h, e domingo, às 20h. Link para compra: https://bit.ly/3AhGLr1 e www.ingressodigital.com. Classificação indicativa: 14 anos. Informações: 3355-9562 ou 9 9647-9559.