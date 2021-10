CB Correio Braziliense

TAGUATINGA

ESTACIONAMENTO IRREGULAR

A professora Mariana Rodrigues, 35 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre uma área pública que está sendo usada como estacionamento privativo de maneira irregular, em Taguatinga. “Aqui em Taguatinga Sul, dois estabelecimentos delimitaram a área, e os pedestres precisam pular a corrente para passar. O restante do local é pura lama. O GDF veio, colocou uma placa falando que a região está em obras, mas não tem obra nenhuma”, conta.

» A Administração de Taguatinga destaca que a invasão de área

pública é proibida, e os responsáveis podem ser punidos de acordo

com a legislação específica. No caso, o órgão afirma que foi verificado que realmente duas empresas invadiram área pública. Assim, elas

serão notificadas pelos órgãos competentes do Governo do Distrito Federal (GDF). Com relação à placa “em obras”, informamos que ali está sendo realizada a revitalização de um beco pela equipe de serviços de nossa administração.

ASA NORTE

PODA DE ÁRVORE

O estudante de comunicação Gustavo Garcia, 54 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a poda de árvores antigas na quadra onde mora, na SQN 415. “A administração mandou fazer a poda das árvores mas, em vez disso, cortaram as árvores ao meio. Isso é uma maldade, pois essas árvores já tem mais de 40 anos”, explica.

» A Novacap informou que a avaliação sobre a forma que deve ser feita a poda ou supressão

de árvores é da equipe técnica qualificada.

A poda só acontece após identificarem se é preciso. No caso da árvore da quadra SQN 415, a poda aconteceu de acordo com a necessidade

avaliada pelos técnicos.