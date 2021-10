Covid-19: veja postos de vacinação abertos nesta segunda-feira

AI Ana Isabel Mansur

Aplicação da primeira e da segunda doses dos imunizantes para pessoas com 18 anos ou mais continua no DF nesta segunda (11/10) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Por falta de doses da vacina Pfizer/BioNTech, apenas quatro regiões administrativas do Distrito Federal vão imunizar adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19 nesta segunda-feira (11/10), véspera de feriado. O público não foi vacinado no domingo (10/10). Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), apenas a Região Norte de saúde e um posto da Região Central têm unidades da vacina que pode ser aplicada nos jovens. Confira a lista completa dos locais abaixo.

Em nota, a SES-DF informou ao Correio que apenas alguns pontos de Sobradinho, Planaltina e Sobradinho 2, além de uma unidade da Asa Norte, possuem doses para os adolescentes. "A pasta ainda aguarda o envio de novas doses por parte do Ministério da Saúde", completou.

A aplicação da primeira e da segunda doses dos imunizantes para pessoas com 18 anos ou mais continua no DF nesta segunda (11/10). A terceira dose também será administrada, para idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde, que tomaram a D2 há, pelo menos, seis meses; e pacientes imunossuprimidos.

Terceira dose

Esta segunda-feira (11/10) marca o início da imunização adicional para pacientes imunossuprimidos graves, com 18 anos ou mais, sem agendamento e que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias. O atendimento será apenas para pedestres, das 8h às 22h, em 27 postos. Veja abaixo.

Para receber a dose adicional, os imunossuprimidos precisam comparecer às unidades de saúde portando cartão de vacina, documento de identidade com foto e laudo ou relatório médico.

Serão imunizados os pacientes considerados graves, com as seguintes condições:



imunodeficiência primária grave;



quimioterapia para câncer;



transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras;



pessoas vivendo com HIV/aids;



uso de corticoides em dose igual ou superior a 20mg/dia de Prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;



uso de drogas modificadoras da resposta imune;



autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;



pacientes em hemodiálise;



pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas;

Medicamentos modificadores da resposta imune e drogas consideradas imunossupressoras:



metotrexato;



leflunomida;



micofenolato de mofetila;



azatiprina;



ciclofosfamida;



ciclosporina;



tacrolimus;



6-mercaptopurina;



biológicos em geral: infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, secukinumabe, ustekinumabe;



inibidores da JAK: tofacitinibe, baracitinibe e upadacitinibe.

Locais de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (11/10) (foto: SES-DF/Divulgação)