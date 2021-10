CB Correio Braziliense

“A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la,

mas quem consegue descobre tudo.”

Charles Chaplin

Gigante espanhola dos cosméticos fecha parceria com grupo de Brasília

Conhecido por ser um grande polo consumidor da indústria da beleza, o Brasil registra números significativos. E chama a atenção das grandes marcas internacionais do setor. Com mais de 20 anos de atuação, a brasiliense Curante Farmácia de Manipulação anunciou a parceria com a gigante espanhola Mesoestetic Pharma Group – detentora da fórmula do famoso Cosmelan, para clareamento de manchas na pele.

Novidades no tratamento anti-idade

Serão apresentados à comunidade médica em eventos especiais neste mês, em São Paulo e em Brasília, três novidades no cenário nacional. Os tratamentos Age Element, Mesoéclat Pack e Mesotox Solution. Aqui será no espaço Renata La Porta, no Lago Sul.

Importador exclusivo

“Pelo nosso braço de pesquisa e desenvolvimento, a JPG Global, estamos orgulhosos em ser o importador e distribuidor exclusivo no Brasil desta marca tão respeitada”, destaca Newton Jr, um dos proprietários da Curante.

Inovação

“Estamos importando um tratamento inovador, personalizável e integral para os mais exigentes especialistas no cuidado com a pele. E com todo o rigor exigido e a garantia de qualidade dos produtos”, explica a farmacêutica Ana Cleia dos Santos, também proprietária da Curante e responsável pela área técnica. (Leia mais no

Blog Capital S/A no site do Correio Braziliense)

Reação à Petrobras

Logo após a Petrobras ter anunciado o 14º reajuste de 2021, Paulo Tavares, presidente do Sindcombustíveis DF, fez uma análise em suas redes sociais. “Serão 20 centavos de aumento. Esse valor representa exatamente o que o GDF encaminhou à CLDF no projeto de redução de ICMS para o setor. Ou seja, o barateamento do preço do combustível previsto no DF, baixando a alíquota de 28% a 25% em três anos, em apenas um único dia a canetada da Petrobras fez ir para o espaço”, lamentou Tavares.

Retorno de gestantes ao trabalho presencial

A aprovação do PL 2058/2021, que permite o retorno das gestantes ao trabalho presencial, foi recebido positivamente pelo setor produtivo do DF. O projeto prevê que o retorno presencial será feito apenas nos casos em que o trabalho não puder ser feito em casa, respeitando a imunização completa ou escolha da própria mulher. Aquelas que ainda aguardam vacina vão ter a extensão do salário-maternidade.

Comissões e hora extra

“Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo e, muitas vezes, o microempresário não tem condições de fazer esse pagamento. Várias mulheres também querem retornar ao trabalho, pois, muitas vezes, elas têm perda salarial ao ficar em casa, sem ganhar comissões e horas extra”, explica a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania DF), que foi a relatora do projeto.

Aconchego familiar e tecnologia

CasaCor Brasília chega à 29* edição, com 37 ambientes assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas. A temporada será de 26 de outubro a 12 de dezembro, na 904 Sul, local que já recebeu as edições de 2010 e 2011. O tema será “Casa Original”. Uma reflexão sobre o morar contemporâneo ao propor o equilíbrio entre ambiente afetivo familiar e uso da tecnologia. A mostra terá fluxo de visitação programado, com número limitado de pessoas em circulação devido à pandemia. À frente do projeto local, a empresária Moema Leão e as arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá, franqueadas da CasaCor.

Galeria dos Heróis Invisíveis

Uma instalação de arte na entrada promete emocionar os visitantes. A Galeria dos Heróis Invisíveis BRB prestará uma homenagem aos profissionais que atuaram fortemente durante a pandemia. Médicos, bombeiros, motoristas de ônibus, catadores de lixo, motoboys, enfermeiras e tantos outros trabalhadores que estiveram na linha de frente. O espaço-tributo é assinado por Eduardo e Lilian Sainz, da SAINZ Arquitetura.