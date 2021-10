Comemoração do Dia das Crianças começa nesta segunda-feira

RN Renata Nagashima

(crédito: Conjunto Nacional/Divulgação)

Sinônimo de diversão, o 12 de outubro é uma das datas mais esperadas pelos pequenos brasilienses. A contagem regressiva para o Dia das Crianças pode acabar porque a programação dedicada aos pequenos já começou no Distrito Federal. Para atender às expectativas do público mirim, o Correio separou o que há de melhor pela capital para que as crianças aproveitem o seu dia fazendo o que mais gostam: brincando e se divertindo. Com tantas opções, vai ser difícil a criançada conciliar as brincadeiras, atividades e os programas.

Quintal CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília preparou uma programação especial para toda a família curtir o feriado prolongado e se divertir com as homenageadas da vez: as crianças. Até amanhã, o espaço vai contar com várias opções de entretenimento e atrações culturais para as crianças, como pista de skate, oficina de customização de roupas, calçados, mochilas e muito mais, exposições, aulas de dança, espetáculo musical, cinema e teatro infantil. Todas as atividades são gratuitas. Confira a programação completa no www.bb.com.br/cultura. Mais informações: (61) 3108-7600.

Pátio das Crianças

Para comemorar a data, o Pátio Brasil organizou uma verdadeira festa no varandão do shopping. Durante todo o dia, das 12h às 18h, a garotada vai poder aproveitar uma programação incrível e totalmente gratuita. Vai ter teatro, zumba kids, brinquedos infláveis e muito mais. A animação começa com a equipe da Fada Madrinha, que vai entreter a meninada a tarde inteira. Também haverá distribuição de balões, pintura de corpo e barraquinhas com pipoca e algodão-doce. Às 14h, a garotada vai gastar energia e se divertir com Zumba Kids e, na sequência, às 15h, com Fit Dance Kids. Para descansar, tem a peça LOL Surprise, com a Cia Néia e Nando, às 16h.

Pinte e Brinque

A Administração Regional do Plano Piloto também preparou um dia especial para a criançada. Durante todo o dia haverá programação da ação social “Pinte e Brinque”, no Deck Sul. O objetivo é dar oportunidade de lazer e sociabilidade cultural para as crianças participantes, com atividades lúdicas e educativas, respeitando todas as medidas sanitárias exigidas durante a pandemia, como uso de máscaras de proteção facial e de álcool gel nas mãos. Na programação, que começa às 9h, estão previstas competições de futebol, skate e ping-pong, oficinas de basquete, queimada e pula-corda, além de diversas brincadeiras, distribuição de kits de lanches e premiações durante as atividades. O evento é gratuito.

Brinquedoteka

No Conjunto Nacional, a exposição Brinquedoteka traz brinquedos interativos gigantes dos anos 1980 e 1990. A atividade, gratuita, tem chamado a atenção dos pequenos com Pula-Pirata, Lego, Tetris, Futebol de Pino, Cai não Cai e outros brinquedos que foram uma verdadeira febre entre a criançada. Além dos brinquedos gigantes, ainda é possível brincar com os jogos em tamanho real e totens eletrônicos. A exposição fica no shopping até 24 de outubro e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados de 14h às 20h.

Brincadeiras e oficinas

A comemoração começou cedo no Casapark. Desde sábado, as crianças encontram no shopping contação de histórias, música, oficinas criativas, brincadeiras e o lançamento do livro Cadê o abraço?, do escritor Paulo Almeida. A programação começa às 11h e segue até as 17h, obecendo todos os protocolos de segurança, como distanciamento e obrigatoriedade do uso de máscaras. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, mas as vagas são limitadas. A participação será por ordem de chegada.

Parque Inflável

O maior parque inflável do Brasil promete levar as crianças à loucura. O Jump Torre 360, projetado para levar lazer a toda a família, tem brinquedos que chegam a quase 10 metros de altura. São escorregadores gigantes, tobogãs, muros de escalada e outros instalados na área próxima à Fonte Luminosa da Torre de TV. Os infláveis formam um circuito com 100m de comprimento, do início ao fim, garantindo a diversão do público. Guiada por monitores treinados e embalada por músicas especialmente programadas para o local, a brincadeira fica ainda melhor e mais segura. Entretenimento para todas as idades, o Jump Torre 360 tem uma área kids especialmente para receber crianças de 0 a 4 anos, onde elas devem necessariamente estar acompanhadas por um responsável. A atração vai até 7 de novembro e funciona de terça a sexta, das 17h às 21h, e aos finais de semana e feriados, das 9h às 21h. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 55. Para mais informações e ingressos na bilheteria ou pelo site furandoafila.com.br.

Patinação no gelo e escalada

Uma ótima opção para gastar a energia da criançada é o circuito de arvorismo e escalada do Park Shopping. A atração, para crianças a partir de 4 anos, conta com percursos aéreos, escadaria caracol e escorrega. O circuito fica na praça central do ParkShopping e até 28 de outubro, de segunda a sexta-feira das 13h às 21h30, aos sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos e feriados das 14h às 19h30. Como a disposição e o fôlego dos aventureiros determinam o quanto conseguem brincar, o valor do ingresso também é diversificado: R$ 40 para 20 minutos no circuito, R$ 55 para 30 minutos e R$ 65 para 40 minutos. Os tickets serão vendidos no site www.loja.climbmania.com.br

Para aqueles que querem dar uma refrescada durante a temporada mais quente do ano, a patinação no gelo é uma boa ideia para os que curtem deslizar para lá e para cá a bordo dos patins de lâminas ou trenós. A atração de 210m² aterrissa no 2º Piso, próximo ao cinema, permanecendo no local até 30 de janeiro de 2022. A pista de gelo vai operar com capacidade reduzida de patinadores para evitar a aglomeração. O rinque funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 22h. A aventura congelante recebe crianças a partir de 5 anos. Os pequenos de 2 anos a 4 anos e 11 meses podem brincar no trenó, o Iceland Car, que é pilotado por um monitor e pode dar até 15 voltas ao redor da pista. É necessário chegar com 40 minutos de antecedência ao rinque para o check-in. Os valores variam de R$ 35 a R$ 70.

Corrida Sejuquinha

Para os pequeninos que curtem esporte, a corrida Sejuquinha é uma ótima opção para a criançada de 3 a 12 anos. Promovida pela Secretaria de Estado Justiça e Cidadania (Sejus), a 1ª Corrida Sejuquinha e Amigos é uma competição organizada para a garotada, na pista de atletismo do CBMDF (Setor Policial Sul), amanhã, a partir das 8h. O objetivo do evento é despertar nas crianças o gosto pela prática esportiva e, ao mesmo tempo, proporcionar um dia especial para toda a família. Serão disponibilizadas 250 vagas para cadastro. As inscrições que ultrapassarem o limite de vagas serão cadastradas em lista de cadastro reserva, podendo ser chamados após o término das vagas. Incrições e mais informações pelo site: corrida.sejus.df.gov.br.

Saiba o que abre e o que fecha no feriado

Amanhã é celebrado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. O comércio nos shoppings e nas ruas vão funcionar normalmente. Já o Eixão fica aberto normalmente para o trânsito de veículos hoje. Para amanhã, o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 vão ser suspensas somente no feriado. Confira o que abre e o que fecha na capital durante o feriado, e as alterações de horários de alguns serviços:

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que as lojas de shoppings e de rua vão funcionar normalmente durante o feriado. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias. Demais estabelecimentos, como empresas de material óptico e fotográfico, papelarias e comércio varejista de carnes e alimentícios estão autorizados a abrir desde que cumpram com as normas de suas CCT.

Transporte Público

Hoje, véspera do feriado, as linhas de ônibus vão atender aos passageiros normalmente, conforme a tabela do dia útil. Amanhã, as linhas de ônibus seguem os mesmos horários de domingo. O metrô funcionará das 7h às 19h no feriado.

Saúde

Durante o feriado, o atendimento será feito somente nas emergências dos hospitais públicos e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estarão fechados os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS’s), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Farmácias de Alto Custo.

Segurança

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 30 delegacias circunscricionais do DF vão funcionar em regime de plantão ininterrupto de 24h. Também funcionam as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funcionarão 24h. A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) atenderá em regime de plantão hoje.

Hemocentro

Estará fechado amanhã.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que os bancos seguem fechados no feriado. O Banco de Brasília (BRB) terá o atendimento estendido hoje, das 8h às 16h, para entrega do Cartão Gás.

Detran-DF

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Os serviços on-line funcionarão normalmente.

Zoológico

Funcionamento normal, das 9h às 17h, com limitação máxima de até 2.500 visitantes por dia e sem rodízio.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora, Procon DF,

Pró-Vítima e os Conselhos Tutelares estarão fechados no feriado. Os Conselhos Tutelares atenderão demandas urgentes pelos telefones: 125 e (61) 3213-0656/ 3213-0763/ 3213-0766. O Pró-Vítima atenderá as demandas pelo telefone: (61) 9 8314-0622.

Restaurantes Comunitários

Os restaurantes comunitários funcionam normalmente hoje. Nas unidades de Brazlândia, Paranoá, São Sebastião, Estrutural, Sol Nascente, Samambaia e Ceilândia, o café da manhã será das 7h às 8h30. Amanhã, estarão fechados.

Caesb e Neoenergia

Na Companhia de Água e Esgoto do DF (Caesb) não haverá expediente no feriado. Mas as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, além de alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, entre outros serviços.

Na Neoenergia, as equipes de emergência e o teleatendimento funcionarão em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia. Em casos de falta de energia, a Neonergia pode ser acionada pelo WhatsApp, por meio do número (61) 3465-9318. Caso seja necessário falar com a companhia é só ligar para o 116.

Ceasa

O Ceasa funciona normalmente no feriado, em virtude de a terça ser normalmente um dia de feira.

Eixão do lazer

Hoje, o Eixão é aberto normalmente para o trânsito de veículos. Amanhã, o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 vão ser suspensas somente no feriado.

Coleta de lixo

No Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o funcionamento de algumas unidades será normal, como na coleta de lixo — tanto na convencional quanto na seletiva. O aterro sanitário também estará em operação normal. Já no serviço dos Papa-Entulhos, o efetivo será reduzido no feriado.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informou que todos os parques do DF estarão em funcionamento. Parque Recreativo do Gama, Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, Parque Ecológico Cortado e os Parque Ecológico do Paranoá, do Lago Norte, do Riacho Fundo e do Areal estarão abertos das 6h às 18h. O Monumento Natural Dom Bosco, o Parque Ecológico Sucupira e o da Asa Sul vão abrir das 6h às 20h. Já o Parque Ezechias Heringer, Veredinha e o Península Sul estarão abertos das 6h às 22h. O Parque Distrital das Copaíbas estará aberto das 8h às 18h. Já o Parque Olhos D’Água abrirá o portão principal das 5h30 às 20h e os portões laterais das 6h às 18h. O Parque de Águas Claras funcionará das 5h às 22h e o Parque Três Meninas das 7h às 18h.