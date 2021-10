Saiba o que abre e o que fecha na capital neste feriado prolongado

CB Correio Braziliense

Nesta terça-feira (12/10) é celebrado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Com o feriado nacional, muitos serviços prestados à população vão sofrer mudanças. No entanto, o comércio nos shoppings e nas ruas vão funcionar normalmente.

O Eixão fica aberto normalmente para o trânsito de veículos nesta segunda-feira (11/10), e ficará interrompido durante o feriado das 6h e 18h para lazer dos pedestres. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 vão ser suspensas somente na terça.

Confira o que abre e o que fecha na capital durante o feriado, e as alterações de horários de alguns serviços:

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que as lojas de shoppings e de rua vão funcionar normalmente durante o feriado. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias. Demais estabelecimentos, como empresas de material óptico e fotográfico, papelarias e comércio varejista de carnes e alimentícios estão autorizados a abrir desde que cumpram com as normas de suas Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Transporte Público

Véspera do feriado, nesta segunda-feira (11/10) as linhas de ônibus vão atender aos passageiros normalmente, conforme a tabela do dia útil. Porém, na terça-feira (12/10) o transporte coletivo segue com os horários de domingo. O metrô funcionará das 7h às 19h no feriado.

Saúde

Durante o feriado, o atendimento será feito somente nas emergências dos hospitais públicos e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estarão fechados os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS’s), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Farmácias de Alto Custo.

Segurança

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 30 delegacias circunscricionais do DF vão funcionar em regime de plantão ininterrupto de 24h. Também funcionam as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funcionarão 24h. A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) atenderá em regime de plantão nesta segunda-feira (11/10).

Hemocentro

Estará fechado nesta terça-feira (12/10). No entanto, nesta segunda (11/10), o Hemocentro estará atendendo normalmente das 7h15 às 18h, com agendamento prévio.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que os bancos seguem fechados no feriado. O Banco de Brasília (BRB) terá o atendimento estendido nesta segunda-feira (11/10), das 8h às 16h, para entrega do Cartão Gás.

Detran-DF

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Os serviços on-line funcionarão normalmente.

Zoológico

Funcionamento normal, das 9h às 17h, com limitação máxima de até 2.500 visitantes por dia e sem rodízio.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora, Procon DF, Pró-Vítima e os Conselhos Tutelares estarão fechados no feriado. Os Conselhos Tutelares atenderão demandas urgentes pelos telefones: 125 e (61) 3213-0656/ 3213-0763/ 3213-0766. O Pró-Vítima atenderá as demandas pelo telefone: (61) 9 8314-0622.

Restaurantes Comunitários

Os restaurantes comunitários funcionam normalmente nesta segunda-feira (11/10). Porém, durante o feriado estarão fechados.

Caesb e Neoenergia

Na Companhia de Água e Esgoto do DF (Caesb) não haverá expediente no feriado. Mas as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, além de alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, entre outros serviços.

Na Neoenergia, as equipes de emergência e o teleatendimento funcionarão em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia. Em casos de falta de energia, a Neonergia pode ser acionada pelo WhatsApp, por meio do número (61) 3465-9318. Caso seja necessário falar com a companhia é só ligar para o 116.

Ceasa

O Ceasa funciona normalmente no feriado, em virtude de a terça ser normalmente um dia de feira.

Eixão do lazer

Nesta segunda-feira (11/10) o Eixão está aberto normalmente para o trânsito de veículos. No feriado, o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 vão ser suspensas somente no feriado.

Coleta de lixo

No Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o funcionamento de algumas unidades será normal, como na coleta de lixo — tanto na convencional quanto na seletiva. O aterro sanitário também estará em operação normal. Já no serviço dos Papa-Entulhos, o efetivo será reduzido no feriado.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informou que todos os parques do DF estarão em funcionamento.