Papo de concurseiro

DF terá concurso para carreira pública de magistério superior

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 2.058/2021, que trata da criação da carreira de magistério superior para a Universidade do Distrito Federal (UnDF). Esse é um dos primeiros passos para viabilizar a instituição de ensino e, também, para a abertura de novo concurso público, pois os profissionais serão admitidos mediante aprovação em certame.

O projeto cria 2,5 mil cargos de professor e mil de tutor de educação superior. A carga de trabalho poderá ser de 20 ou 40 horas semanais — para servidores em regime de tempo parcial ou integral, respectivamente. O PL também prevê salários iniciais de R$ 2,2 mil, para funcionários com especialização (20 horas semanais), a R$ 5,2 mil, para doutores (40 horas). Para virar lei, a matéria precisa ser votada em segundo turno e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Além disso, não há data para o lançamento do edital, mas a expectativa é de que isso ocorra em breve, pois, recentemente,

o chefe do Executivo local afirmou que o início das aulas está previsto para o ano que vem.



Novo curso de formação para a PMDF

O governador Ibaneis Rocha anunciou, por meio das redes sociais, que, em dezembro, terá início mais um curso de formação de praças, para os aprovados no certame de 2018 da Polícia Militar do Distrito Federal. A ideia é treinar 750 futuros integrantes da corporação. Além da formação dos novos soldados, a corporação espera abrir novo concurso público, com 2 mil vagas, em 2022.







Recursos para o TCDF

O gabarito do concurso de uma vaga para auditor conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Agora, os candidatos devem ficar atentos ao prazo para apresentação de recurso, que começa amanhã, às 10h, e segue até 26 de outubro, às 18h. A carreira tem salário inicial de R$ 33.689, com exigência de idade entre 35 e 65 anos, bem como ensino superior completo em qualquer área.







Atenção aos prazos da PGDF

O Cebraspe também divulgou o resultado provisório das provas objetivas do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). Os candidatos podem interpor recurso até 20 de outubro, por meio do site da banca. São 100 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para cargos de nível superior e médio. Os salários variam de R$ 4.720, para técnicos, a R$ 7.320, para analistas, com carga de 40 horas semanais de trabalho.

Treze questões anuladas no concurso da PCDF

O Cebraspe publicou as justificativas para alteração ou anulação de itens das provas do concurso para agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), promovido em agosto. Treze itens foram suprimidos, e um, alterado. A quantidade representa mais de 11% do exame, composto por 120 questões. Com as mudanças no gabarito, o certame, que oferece 1,8 mil vagas, teve um novo resultado provisório divulgado. A expectativa, agora, é pela publicação das notas das perguntas discursivas. No cronograma fornecido pela banca, a data provável de divulgação é 28 de outubro.







Mais de 2,9 mil vagas para a PCSP

O governo de São Paulo publicou autorização para o novo concurso da Polícia Civil do estado.

O aval prevê abertura de 2.939 vagas para cargos de delegado (250), escrivão (1,6 mil), investigador (900) e médico-legista (189). As remunerações variam de R$ 3.931 a R$ 10.382. Ainda não há informações sobre a data de lançamento do edital.





TJDFT pode ter 93 vagas em próximo concurso

O próximo concurso público para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pode ter 93 vagas, conforme proposta de reenquadramento dos cargos aprovada em sessão extraordinária. De acordo com a previsão de transformação das carreiras, o novo edital deve ter oportunidades para analistas judiciários e técnicos. Vale destacar que ainda se trata de uma proposição; portanto, o texto pode sofrer alterações. Apesar disso, a abertura de novo concurso para o tribunal está autorizada pelo Conselho Especial da Corte.