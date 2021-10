DF tem novas bikes compartilhadas

R » RENATA NAGASHIMA

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Osistema de bicicletas compartilhadas voltou a Brasília ontem, com a proposta de oferecer mais um modal à população e proporcionar deslocamentos sustentáveis. Uma das novidades do modelo atual é a possibilidade de usar o mesmo cartão do transporte coletivo para pagar pelas viagens. Inicialmente, a parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a empresa Tembici disponibilizará 500 bikes ao público, distribuídas entre 70 estações no Plano Piloto.

A cerimônia de inauguração do sistema ocorreu ontem, na estação do Parque da Cidade. Secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro afirmou que uma das exigências do edital para seleção das empresas parceiras era a adoção de um formato que permitisse a conexão entre modais. “Ele não é integrado com o sistema de transporte, mas você pode pagar com o mesmo cartão. Facilita para o usuário”, declarou, durante a solenidade.

O próximo objetivo, segundo o chefe da Semob, é ampliar o atendimento para as demais localidades da capital federal. “Esse era um projeto esperado pelos brasilienses. Todos estavam muito ansiosos para que voltasse a funcionar. Hoje (ontem), é implantado em Brasília, mas queremos que chegue a todas as cidades do DF. São 500 bicicletas, mas queremos multiplicar esse número para 3 mil ou 5 mil. Espero que dê tudo certo e que possamos ampliar (a quantidade) o mais rápido possível”, completou Casimiro.

Nesta primeira fase, há 17 estações, com 131 bicicletas disponíveis. Para usar o sistema, é necessário baixar o aplicativo Tembici, fazer o cadastro e escolher uma modalidade de plano: anual (R$ 180), diário (R$ 15 por cinco horas de uso ou cinco viagens de uma hora) ou avulso (R$ 3,50 por 30 minutos). Até 31 de outubro, os assinantes do plano de um ano terão 50% de desconto.