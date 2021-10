Alerta para tempestade

R » Renata Nagashima

As chuvas chegaram com tudo no Distrito Federal. A previsão para hoje, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, é de tempestade com trovoadas ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas com perigo potencial. A temperatura mínima será de 18ºC, enquanto que a máxima não passa dos 26ºC. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

No domingo, a chuva que caiu na capital federal causou vários alagamentos. Em alguns pontos onde houve tempestade, os estragos foram maiores. A tesourinha da 102/202 Norte ficou a alagada, e na L2 Norte, na altura da 402, uma árvore caiu na pista. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) registrou um carro submerso na ligação da L2 Norte e Sul, próximo ao Setor de Autarquias. No veículo, além do condutor, havia duas crianças. Quando a corporação chegou, a família já havia saído do veículo com segurança.

Também no domingo, a Estação Central do metrô ficou alagada após a forte chuva registrada

no fim da tarde. Usuários do sistema metroviário entraram na estação descalços, com os sapatos nas mãos. Em nota, o Metrô-DF disse que realiza preventivamente a manutenção e limpeza das calhas de cobertura, desobstrução de ralos, manutenção preventiva das bombas, limpeza de canaletas de drenagem da Via Permanente e áreas externas das estações.

Para evitar maiores danos, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) também tem tomado medidas de prevenção. Desde setembro, realiza mutirões para reforçar o trabalho preventivo para as chuvas.

Além dos alagamentos, outro problema frequente durante o período chuvoso é a queda de árvores. De acordo com a Novacap, em 2020 o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da pasta registrou a queda de 671 árvores, enquanto em 2021 já foram 5.089 ocorrências do mesmo tipo. Para amenizar o problema, a companhia realizou 70.409 intervenções, como podas.



Cuidados

» Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés

» Não empinar pipas

» Não permanecer na água

» Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios

» Não permanecer em áreas abertas

» Não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios

» Não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos

» Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas

» Em situações de emergência, o primeiro órgão a ser acionado é o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A Defesa Civil (199 ou 3362-1906/1909) é chamada quando há ameaça iminente de desabamento de estruturas



O que abre e o que fecha no feriado

Hoje é celebrado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. O comércio nos shoppings e nas ruas vão funcionar normalmente. O fluxo dos carros no Eixão será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 estão suspensas hoje. Confira o que abre e o que fecha na capital durante o feriado, e as alterações de horários de alguns serviços:



Comércio

» A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que as lojas de shoppings e de rua funcionam normalmente hoje. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias. Demais estabelecimentos, como empresas de material óptico e fotográfico, papelarias e comércio varejista de carnes e alimentícios estão autorizados a abrir desde que cumpram com as normas de suas CCT.



Transporte público

» As linhas de ônibus seguem os mesmos horários de domingo. O metrô funcionará das 7h às 19h no feriado.



Saúde

» Durante o feriado, o atendimento será feito somente nas emergências dos hospitais públicos e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estarão fechados os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS's), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Farmácias de Alto Custo.



Segurança

» A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 30 delegacias circunscricionais do DF vão funcionar em regime de plantão ininterrupto de 24h. Também funcionam as duas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funcionarão 24h. A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) atenderá em regime de plantão hoje.



Hemocentro

» Estará fechado hoje.

Bancos

» Fechados no feriado.

Detran-DF

» Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Os serviços on-line funcionarão normalmente.



Zoológico

» Funcionamento normal, das 9h às 17h, com limitação máxima de até 2.500 visitantes por dia e sem rodízio.



Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora, Procon DF, Pró-Vítima e os Conselhos Tutelares estarão fechadas no feriado.

Os Conselhos Tutelares atenderão demandas urgentes pelos telefones: 125 e (61) 3213-0656/3213-0763/3213-0766. O Pró-Vítima atenderá as demandas pelo telefone: (61) 9 8314-0622.



Restaurantes Comunitários

» Fecham hoje.



Caesb e Neoenergia

» Na Companhia de Água e Esgoto do DF (Caesb) não haverá expediente no feriado. Mas as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, além de alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos,

entre outros serviços.

» Na Neoenergia, as equipes de emergência e o teleatendimento funcionarão em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia. Em casos de falta de energia, a Neonergia pode ser acionada pelo WhatsApp, por meio do número

(61) 3465-9318. Caso seja necessário falar com a companhia é só ligar para o 116.

Ceasa

» Funciona normalmente no feriado.



Eixão do lazer

» Hoje, o fluxo dos carros será interrompido para lazer dos pedestres, entre 6h e 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 também foram suspensas no feriado.



Coleta de lixo

» No Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o funcionamento de algumas unidades será normal, como na coleta de lixo — tanto na convencional quanto na seletiva. O aterro sanitário também estará em operação normal. Já no serviço dos Papa-Entulhos, o efetivo será reduzido no feriado.

Parques

» O Instituto Brasília Ambiental informou que todos os parques do DF estarão em funcionamento. Parque Recreativo do Gama,

» Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul,

» Parque Ecológico Cortado e os Parque Ecológico do Paranoá, do Lago Norte, do Riacho Fundo e do Areal estarão abertos das 6h às 18h. O Monumento Natural Dom Bosco, o Parque Ecológico Sucupira e o da Asa Sul vão abrir das 6h às 20h.

» Já o Parque Ezechias Heringer, Veredinha e o Península Sul estarão abertos das 6h às 22h.

» O Parque Distrital das Copaíbas estará aberto das 8h às 18h.

» Já o Parque Olhos D’Água abrirá o portão principal das 5h30 às 20h e os portões laterais das 6h às 18h.

» O Parque de Águas Claras funcionará das 5h às 22h e o Parque Três Meninas das 7h às 18h.