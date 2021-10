Eixo capital

4 x 3





Inimigo comum











A pergunta que não quer calar









Só papos





“Acho bem interessante, porque a representatividade é importante em muitas dimensões. As pessoas, às vezes, têm uma concepção equivocada de que a pauta LGBTI+ é quase hegemônica na cultura pop. Isso não é verdade, porque há, ainda, muita resistência. Especialmente quando personagens clássicos se tornam LGTBs ou mesmo negros.”

Deputado distrital Fábio Felix (Psol),







“Achei apelativo e desnecessário. O enredo da história do Super-Homem não tinha esse viés. Respeito a escolha de todos, mas, nesse caso, estão usando para fomentar a polêmica. Totalmente desnecessário.”

Deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), que tem base eleitoral evangélica sobre o Superman atual das HQs assumir ser bissexual O Brasil está preparado para eleger um presidente gay? O ex-deputado Alberto Fraga e o deputado Luis Miranda nunca foram aliados e até se estranhavam no DEM. Mas, agora, eles têm um propósito comum: derrotar o grupo do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no comando do União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM e PSL.

Na semana passada, por 4 votos a 3, o TSE decidiu que gravações ambientais feitas em locais privados sem autorização judicial prévia não podem ser usadas como provas de crimes eleitorais cometidos nas eleições de 2016. Prevaleceu o voto do relator, Alexandre de Moraes. Os ministros Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell e Carlos Horbach seguiram esse entendimento. Edson Fachin, Sergio Banhos e o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, votaram contra a ilegalidade das gravações. As provas e a jurisprudência da Justiça Eleitoral diferem da Criminal. Mas são uma sinalização.