DF tem redução de 32% em mortes no trânsito, com 114 vítimas fatais em 2021

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Entre janeiro a setembro deste ano, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) registrou 114 mortes em acidentes de trânsito no Distrito Federal. No mesmo período de 2020, foram 168 vítimas fatais. Uma redução de 32% em relação ao ano anterior, com 54 óbitos a menos. Os dados são de estudo preliminar feito pelo órgão pela Gerência de Estatísticas (Gerest).

De acordo com o estudo, houve, ainda, uma redução de 44% nos óbitos de pessoas com mais de 17 anos no trânsito. Segundo os dados da Gerência de Estatísticas do Detran-DF (Gerest), no mês de setembro, foram registradas 12 vítimas fatais, menor número para o mês desde 2000. Em comparação com setembro do ano passado, quando ocorreram 16 mortes, a redução foi de 25%.

Ainda de acordo com o levantamento da Gerest, nos acidentes fatais com crianças e adolescentes, o atropelamento de pedestre e a colisão foram predominantes em 2020, representando, respectivamente, 44% e 33% das vítimas fatais. Em 2021, a colisão (três óbitos) foi a principal ocorrência, correspondendo a 60% das mortes.

Considerando apenas as crianças de até 12 anos, de janeiro a setembro de 2020, foram três vítimas fatais; já em 2021, foram duas (uma ciclista e a outra pedestre). A pesquisa completa pode ser acessada no site do Detran.

Com informações do Detran-DF.