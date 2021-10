Em duas horas, Zoo de Brasília atinge lotação máxima de 2,5 mil pessoas

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (12/10), feriado do Dia Das Crianças, o Zoológico de Brasília atingiu lotação máxima de visitantes. Depois de duas horas aberto, às 10h, o parque chegou à lotação de 2,5 mil pessoas por dia e vetou a entrada de novos visitantes.

A determinação do limite diários de visitantes é da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para evitar a disseminação da covid-15. A fila de carros na porta do zoo chegava a quase 1km. Na frente do local ainda se formou uma fila de famílias com crianças pequenas que tentavam entrar.

Para apoiar a segurança no local e prevenir invasões o Batalhão da Polícia Ambiental da Polícia Militar do DF foi chamada ao local.

No início da pandemia, as restrições de público estava limitada para até 1.500 pessoas por dia. A ampliação para 2,5 mil foi autorizada em junho deste ano junto com a flexibilização de outros setores econômicos da capital.

A recomendação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília é de que as pessoas cheguem cedo, principalmente, nos finais de semana e feriados, pois há o risco de fechamento total do parque caso atinja a lotação máxima. Além disso, a instituição recomenda ir ao Zoo em dias com menos movimento, que é de terça a sexta-feira.