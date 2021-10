Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 25/8/21)

Ibaneis quer força-tarefa para regularizar terrenos de empresas até 2022

A recente mudança de comando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF tem a ver com a urgência determinada por Ibaneis Rocha para acelerar a regularização de milhares de terrenos ocupados por empresas. A primeira ação foi colocar na rua a Caravana Desenvolve DF, que começou por Ceilândia na semana passada. O governador do DF criou uma força-tarefa do governo e pediu apoio à Câmara Legislativa e ao Tribunal de Contas do DF. Ele quer cumprir a promessa de campanha aos empresários antes das próximas eleições.



"Vamos dar um jeito de resolver, porque não dá para o empresário pagar a conta da irresponsabilidade

de gestores passados. É absurdo o tamanho da irregularidade acumulada nos últimos 20 anos.

Tudo o que foi feito era jogar para a galera sem a responsabilidade de ter segurança jurídica.”

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal



Cabeças pensantes

Ibaneis se refere às áreas criadas para instalação de empresas por meio do Pró-DF 1 e Pró-DF 2. A ordem é que a Terracap e a SDE zerem as pendências dos mais de 4 mil processos que se arrastam há anos. “Está sendo feito um trabalho com o apoio da Câmara e de cabeças pensantes deste governo, vamos também até o Tribunal de Contas do DF se preciso, procurando fórmulas para regularizar o mau legado das administrações passadas.”



Presente-missão

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Farias Jr., fez aniversário na segunda-feira e recebeu muitos cumprimentos do setor produtivo, que está com alta expectativa sobre os resultados de sua gestão. Mas o presente de Ibaneis para ele é muito trabalho e o desafio de cumprir a missão.



Maior loja da grife Ricardo Almeida será no Lago Sul

Referência em moda masculina no país, Ricardo Almeida escolheu um espaço de 450m² na Comercial da QI 03 do Lago Sul, ao lado da multigrifes Magrella, como segundo endereço em Brasília. A nova loja, que será inaugurada no dia 28, conta com dois pavimentos e apresenta conceito inédito. Além de amplo — o maior entre os 20 endereços próprios da marca — o projeto conta com painéis de LED, luz natural vinda de um jardim e áreas delimitadas por estilos.



Bar para relaxar

Haverá um andar exclusivamente para a linha casual, outro para social e sapatos, e um bar para os clientes relaxarem. “A nossa nova loja tem identidade diferenciada com um ambiente especial para que os clientes possam se sentir à vontade como num encontro entre amigos”, contou Ricardo Almeida à coluna.

Consultoria de imagem

Responsável por vestir celebridades nacionais, o estilista há 38 anos é sinônimo de elegância. O atendimento será feito por um time de consultores de imagem escolhido a dedo. “Vamos oferecer uma experiência customizada para os mais exclusivos consumidores de Brasília”, completa Almeida, que estará também em contato com os clientes presencialmente na loja por agendamento.





Jogos universitários aquecem setor de turismo em Brasília

Cerca de 4,5 mil pessoas de todos os estados do Brasil desembarcaram na capital federal para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A competição, que é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), acontece até a próxima segunda-feira e marca a retomada dos eventos em Brasília.



Investimento

Os JUBs voltam à cidade depois de 15 anos e prometem movimentar a economia local, gerando mais de 500 trabalhos temporários, contratação de 33 mil hospedagens, locação de quase 200 veículos, 56 mil refeições oferecidas, entre outros tipos de serviços de infraestrutura e hospitalidade. Para isso, já foram investidos mais de R$ 10 milhões na cidade.