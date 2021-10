Homem é preso após perseguir duas mulheres e se masturbar em público

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ana Maria da Silva)

Um homem, 34 anos, foi preso, na tarde desta terça-feira (12/10), acusado de se masturbar em frente a duas mulheres na Asa Norte. De acordo com apuração de policiais do 3º Batalhão Militar, ele foi detido após duas irmãs denunciarem que estavam sendo perseguidas na 712 Norte.

As vítimas estariam em um carro quando perceberam que estavam sendo perseguidas por outro veículo. Elas desembarcaram na rua das oficinas e correram até uma portaria, onde se abrigaram. Foi quando notaram que, do lado de fora, o suspeito estava completamente nu e se masturbava enquanto as olhava.

Após pegarem informações do carro do homem, os policiais identificaram que o veículo do rapaz estava envolvido em duas batidas de trânsito na 709 Norte, que teriam ocorrido na noite de segunda-feira (11/10).

O carro foi encontrado na 715 Norte e o homem foi detido. De acordo com a polícia, rotineiramente ele importunava as mulheres da Asa Norte. Nenhum ilícito foi encontrado no veículo, que pertencia à mãe do suspeito. As vítimas e o suspeito foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi registrado o flagrante de importunação ofensiva ao pudor.