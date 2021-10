CB Correio Braziliense

TAGUATINGA

INSEGURANÇA EM PARADA

A auxiliar de cozinha Ana Paula Araújo, 34 anos, moradora da Samambaia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a insegurança na parada de ônibus em frente à faculdade LS Educacional, em Taguatinga Sul. “Eu trabalho no Taguatinga Shopping e saio muito tarde. Muitas pessoas estão na mesma posição que eu. Nós evitamos esperar o ônibus nesse ponto, que tem histórico de assaltos frequentes. Por conta disso, muita gente se aglomera na parada da passarela. Se pelo menos alguma viatura da polícia ficasse estacionada próximo ao local, daria uma sensação de segurança a nós trabalhadores”, explica.

» A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que, em todo o DF, houve a redução de 40% nos crimes de roubo a coletivo, se comparado ao mesmo período do ano passado (janeiro a setembro). Já o roubo a transeunte, em Taguatinga, apresentou uma redução de 12,07%. Essas diminuições nos índices são resultados da atuação ininterrupta da PMDF no combate à criminalidade. De acordo com a corporação, o policiamento é realizado por meio de escalas, distribuídas no decorrer de todo o dia. Portanto, em nenhum período do dia a cidade fica sem policiamento, promovendo mais segurança para que o número desses crimes sejam cada vez menores.



PARANOÁ

MÁ QUALIDADE DA ÁGUA

A moradora do Paranoá Joana Rodrigues, 35 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a qualidade da água na região. “Há três dias minha água vem com terra e com umas pedrinhas. Tenho criança em casa e estou precisando pegar água do vizinho para beber”, conta.

» A Caesb, por meio de sua Ouvidoria, informou que foi enviada equipe ao local para limpeza do hidrômetro e coleta da água. Foi realizada a coleta da água e avaliado em campo os parâmetros Turbidez (1,19 NTU), cloro residual livre (0,27 mg/L) e pH (5,29). Todos os itens avaliados estão dentro dos padrões de potabilidade definido no Anexo XX, da PRC nº 05 de 2017 do Ministério da Saúde, alterado pela portaria 888 de 4 de maio de 2021. As análises microbiológicas serão realizadas no laboratório, com resultado disponível após 24 horas. Assim que os resultados forem disponibilizados, a Caesb entrará em contato com a usuária para cientificá-la.