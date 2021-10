CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 21/12/20)

Beleza cinza

A tão esperada chuva chegou. A beleza do céu de Brasília não fica por conta apenas dos tons roxos e alaranjados. Há também quem admire as nuvens carregadas do Planalto Central.