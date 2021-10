"Afronta aos Estados", diz Ibaneis, sobre redução do ICMS de combustíveis

CB Correio Braziliense

Lei que reduz as alíquotas foi publicada nesta quinta - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se posicionou contra o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que altera a forma da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis. O texto estabelece que o cálculo do imposto estadual será atrelado à quantidade do produto, portanto, terá valor fixo e estará sujeito à lei estadual.

Durante inauguração do posto do Na Hora, na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quinta-feira (14/10), o chefe do Executivo local afirmou que a medida é uma afronta aos estados. "É um projeto de penalização dos Estados. Nós (no DF) reduzimos o ICMS para 25% em um parcelamento de três anos, fizemos a nossa parte. Mas o que o Congresso está fazendo, de forma inconstitucional porque quem tem que reger a questão do ICMS são os Estados e não a União, é uma afronta", disse.

Ibaneis ainda afirmou que pretende recorrer à Justiça. "Estão querendo transferir a responsabilidade para os estados, mas nós vamos barrar isso no Supremo Tribunal Federal (STF)", completou. No Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta, o projeto do Executivo local para redução do ICMS dos combustíveis foi publicada. A redução passa a valer no próximo ano.