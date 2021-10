GDF aguarda mais doses

C » CIBELE MOREIRA



Cerca de 82 mil adolescentes ainda não iniciaram o esquema vacinal contra a covid-19 na capital federal, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF). Além disso, o estoque do imunizante Pfizer/BioNTech — destinado à primeira dose desse público — está baixo e, até ontem, tinha cerca de mil unidades disponíveis. A pasta anunciou que depende do envio do quantitativo pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à vacinação dos jovens de 12 a 17 anos, o que deve ocorrer neste fim de semana. Caso não haja o repasse, o Executivo local corre risco de suspender o atendimento.

Em coletiva de imprensa ontem, na sede da SES-DF, o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, afirmou que a pasta pediu as 82 mil doses ao governo federal. O ministério sinalizou que colocará o assunto em pauta hoje. “Provavelmente, no início da semana que vem, teremos condições de retomar a vacinação desse grupo e concluí-la o mais rápido possível”, afirmou Valero. Cerca de 73% dos adolescentes entre 12 e 17 anos do DF tomaram a primeira dose contra a covid-19. Hoje, 11 pontos de vacinação receberão esse público, em Sobradinho e Planaltina.

O secretário de Saúde do DF, general Manoel Pafiadache, ressaltou que as doses da Pfizer em estoque na rede pública são para aplicação da segunda e terceira doses. “Existe uma explicação técnica de por que não podemos remanejá-las. Pfizer é Pfizer para todo mundo, só que elas (as doses) vêm carimbadas pelo Ministério da Saúde. Se remanejarmos as D2 (segundas doses) destinadas à população com mais de 30 anos para os adolescentes com mais de 12, podemos incorrer em um erro que vai nos trazer um prejuízo muito grande lá na frente”, ponderou o chefe da SES-DF.

Na quarta-feira, o DF recebeu 250 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca destinadas a indígenas. A remessa será enviada à Casa do Índio, que ficará responsável pelas aplicações. A Secretaria de Saúde fará um levantamento de quantos não iniciaram o ciclo vacinal, quantos precisam completá-lo e avaliará se há casos com necessidade de aplicação do reforço.

Além disso, a partir de hoje, profissionais da saúde que receberam a segunda dose do imunizante até 15 de abril estão aptos a tomar a terceira dose da vacina. Aproximadamente 6 mil pessoas farão parte da nova etapa. Nos pontos de vacinação, será exigido documento de identidade com foto, cartão de vacina ou comprovante emitido pelo Conecte SUS e documento de identificação profissional — crachá, contracheque, carteira de trabalho, declaração do empregador ou carteira de conselhos profissionais.

Até ontem, 2,22 milhões de pessoas haviam se vacinado com a primeira dose no DF. O total corresponde a 86,3% da população apta a se imunizar — pessoas com mais de 12 anos. Mais de 1,43 milhão tomaram as duas doses (56,6%), e 57 mil, as três. A SES-DF confirmou, ainda, mais 525 casos da covid-19 e 16 mortes provocadas pela doença. O total de infecções passa de 509,1 mil, e o de vítimas é superior a 10,6 mil. A taxa de transmissão do novo coronavírus segue acima de 1 e fechou o dia em 1,03.





