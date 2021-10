Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 19/9/21 )

Mercado imobiliário segue em alta

Com base nos números referentes ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o resultado obtido em agosto deste ano representa uma variação positiva de 18,3% em relação ao valor do mesmo período de 2020. Os registros de compra e venda no Distrito Federal tiveram uma variação ainda maior, de 51,94%, em comparação a 2020. Quando a análise é feita no acumulado dos últimos oito meses, chega a 64,22%. É o que aponta o Boletim de Conjuntura Imobiliária divulgado pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi-DF), com dados de agosto de 2021.



Rentabilidade em Águas Claras

Águas Claras continua liderando com a maior rentabilidade imobiliária, de 0,8% para lojas e de 0,65% para salas comerciais. As quitinetes da região também se destacam, com 0,55% de rentabilidade. Além dos apartamentos de um (0,44%), dois (0,41%) e três dormitórios (0,42%).



Ayo Group é nova holding do setor de TI

A executiva de Brasília Glória Guimarães assumiu a presidência do Ayo Group, holding dedicada a fornecer soluções de inovação de processos, aceleração de startups e crédito para o setor público. Com uma carreira de 35 anos em organizações dos setores público e privado, a nova CEO acumula passagens por locais como Banco do Brasil, Serpro, Capgemini, ECT — Correios, Ministério do Planejamento, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores (ABGF), entre outros.



Memora e Oraex

O Ayo Group acaba de ser criado como holding, unindo as empresas Memora — Processos Inovadores, do DF, e Oraex Consultoria em Informática, do Rio de Janeiro. “Nossa meta é alavancar novas oportunidades de negócios, ampliando a presença da nossa marca no Brasil”, destaca Glória.



Formação na UnB

A executiva é formada pela UnB em processamento de dados e tecnologia da informação e recebeu prêmios importantes, como Executiva de TI do Ano no Setor Público — 2017 (IT Mídia e Korn Ferry) e Stevie Awards

for Women in Business — 2018.



Setor agrícola assina carta de repúdio a invasão

A Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF) e seus sindicatos assinaram uma carta de repúdio à invasão ontem à sede nacional da Aprosoja, em Brasília. “Consideramos grave o nível de desrespeito do movimento de ‘Sem Terras’ para com essas importantes associações, que representam os produtores rurais, destacadamente os ligados à cultura de soja. A missão das entidades sempre foi de unir e valorizar a classe, garantindo a sustentabilidade da produção de alimentos no Brasil. Solicitamos imediatas providências, no sentido de coibir tais atos que atingem não só os produtores de soja, mas todo o setor de agronegócios, que abastece a mesa de cada brasileiro”, destaca o documento assinado por Fernando Cezar Ribeiro, presidente do Sistema Fape-Senar.



Em giro

Comércio comemora boas vendas do Dia das Crianças e se prepara para a Black Friday — As vendas para o Dia das Crianças surpreenderam o comércio do DF. O setor de brinquedos teve a maior expansão: 14,6%. O de roupas veio a seguir: 9%. Nessa mesma data em 2020, o faturamento geral foi negativo: -2%, por causa da pandemia. O gasto médio, desta vez, foi de R$ 120, contra R$ 70 no ano passado. “Agora, vamos nos preparar para a Black Friday, em 26 de novembro. Todos os anos, se o Dia das Crianças é positivo em termos de vendas, isso significa que o Natal deverá ser muito bom também”, avalia o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta.

Propostas aprovadas para o FCO — O Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva do DF (Cofap) aprovou, ontem, 49 cartas-consulta para investimento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), totalizando um valor de R$ 173 milhões. São propostas de investimento solicitadas pelos empresários ao BRB e

ao Banco do Brasil que passam por um processo de análise técnica.

Emprego e renda — As empresas beneficiadas são do DF e da Ride. “É uma ótima notícia para nós, porque vai gerar emprego e renda no DF”, comemora o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Faria Júnior, que preside a Cofap.

Guará recebe a 1ª Corrida de Rua Portal do Parque — O Guará 2 promove, neste domingo, a partir das 7h, a 1ª Corrida de Rua Portal do Parque, em comemoração aos 53 anos da Conbral Construtora, completados na sexta-feira, dia 15. Ela foi a responsável pela construção das primeiras 386 casas da QE 15 do Guará 2, além de diversos outros empreendimentos entregues na região ao longo dos anos. São esperados mil atletas, entre amadores e profissionais. A ONG Tempo de Plantar promoverá um mutirão, com participação de voluntários, para o plantio de mudas de árvores nativas do Cerrado no Parque Bosque dos Eucaliptos. A Conbral vai doar mil mudas.