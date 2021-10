Favas contadas

CB Correio Braziliense

Como irmãs, as artes não se dissociam. Sejam visuais, plásticas, cênicas ou culinárias, costumam andar de mãos dadas. Em sua terceira edição, o BSB Plano das Artes este ano focará também na gastronomia. Por 15 dias — de 21 de outubro a 4 de novembro — o brasiliense vai poder percorrer, conhecer e interagir nos espaços independentes de arte, que empregam e movimentam a economia local.

A fim de estimular a visitação espontânea dos locais, ao todo 43, o Café Cobogó oferecerá descontos especiais para os participantes do projeto que publicarem no Instagram uma foto em um dos espaços de arte marcando o @planodasartes e o @cafe.cobogo. Assinantes do Correio terão desconto exclusivo de até 10%, devendo apresentar a carteirinha do Clube do Assinante.

Criado há três anos, o BSB Plano das Artes só vem crescendo. A primeira edição reuniu 20 participantes entre galerias, ateliês e espaços híbridos que realizam exposições e oferecem cursos de artes. Em 2019, o número subiu para 27. Devido à pandemia, no ano passado, não houve qualquer manifestação do projeto idealizado pela curadora e professora do Instituto de Artes da UnB Cinara Barbosa. “Além dos profissionais que trabalham diretamente com arte, há ainda toda uma cadeia produtiva nas áreas de turismo e lazer que podem se beneficiar de projetos como este”, declarou a curadora.

Prato do dia

Fundado há 12 anos pelo casal Mariana Dap e Paulo Horacio Caovila na Asa Norte (Quadra 704/705), junto a uma portentosa figueira que já resistiu, com o apoio da vizinhança, a muitas investidas de corte, o Mercado Cobogó reúne objetos de arte em diversos materiais, brechó de roupas e plantas ornamentais, além de feira de livros. Nesse cenário, surgiu o Café Cobogó, com um menu variado que cobre diariamente todas as refeições, no horário das 8h às 20h. Além do cardápio de café (brunch aos domingos), chás, sucos, chocolates, doces, cervejas e drinques, há uma deliciosa comidinha de sabor caseiro oferecida de segunda a sábado por R$ 35.

Segunda-feira, o PF é picadinho temperado com cerveja preta, arroz, farofa, banana e ovo fritos; terça, moqueca de tilápia, leite de coco e dendê com arroz, farofa e pirão e quarta, dobradinha que faz muito sucesso. Quinta tem empanado de frango na farinha panko, maionese de batata e cenoura, arroz e feijão e vai até às 22h. Na sexta, a pegada baiana vem com vatapá, bolinho de acarajé com vinagrete, arroz e farofa de dendê e, no sábado, espetinho, baião de dois, farofa, vinagrete e ovo.

Enquanto um dispenser mantém refrigerado o melhor produto gourmet da casa — embutidos Goyás Defumados, produzidos por PH Caovila —, são as mulheres que tomam conta do espaço: a goiana Daiane Martins nas caçarolas e a brasiliense Dani Estrella, terceira sócia da loja, desde 2019. Telefone: 3039-6333.

Para surpreender

Desenvolvido há mais de um ano — do design do rótulo à cor do laço, do formato do pote ao lançamento dentro de um avião — tudo que leve às alturas e faça se sentir nas nuvens ao degustar o fino e crocante disco de manteiga com amêndoas (foto), chamado Surreal, que é o mais novo biscoito da grife Dom Casero, apresentado ao público em quatro sabores: amêndoas; limão siciliano com pistache; cacau com castanha de caju e queijo com goiabada. As receitas são de D. Dayse, que passou para os filhos Danilo e Denis e a nora Tatiane Carvalho incrementarem na produção iniciada há 15 anos. O nome da nova linha, que inclui ainda sabor de coco, laranja, café, maracujá e banana, todos confeccionados de frutas naturais, decorre da exclamação de um amigo de Denis, ao provar o biscoito: “É surreal”. Encomendas pelo telefone: 99607-3447(WhatsApp)

Fartura híbrida

Brasília é uma das seis capitais brasileiras que recebe o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil, realizado pelo segundo ano consecutivo de forma híbrida reunindo jantares presenciais e mais de 100 atrações virtuais com aulas, dicas, receitas e shows de artes cênicas. A programação vai até o dia 24 e você pode acompanhar pelo site da Plataforma Fartura (farturabrasil.com.br). Cinco chefs participam do festival em seus respectivos restaurantes onde receberão colegas de fora para executarem juntos o menu. Dia 22, Marco Espinoza (foto) dividirá as caçarolas do Sagrado Mar com Giovanna Grossi, do Animus Restaurante de São Paulo, enquanto Luiza Jabour receberá no Almería, o chef mineiro Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis de Belo Horizonte. Dia 23, Diego Badra, do Conca, vai cozinhar com o gaúcho Ricardo Dornelles, do Firma bar, de Porto Alegre; Ronny Peterson do Aroma fará dupla com o cearense Diego Freire, do Mayú, de Fortaleza e Thiago Paraiso receberá no Ouriço o chef acreano Deocleciano Brito, de Rio Branco.

Porquinho à mesa

Vem de muito longe o uso de assadeiras de cerâmica em formato de porquinho em Portugal. Toda a família lusitana tem a peça que usa ou já usou para assar chouriço, como eles chamam a linguiça suína. Dono da grife O Tuga, o angolano Antonio Machado mandou buscar na “terrinha” uma assadeira que serviu de inspiração para um artista local reproduzir. “Ficou bem melhor que a de Portugal”, revela o restaurateur, que está servindo a iguaria (foto) além das que já vinha produzindo feitas na telha: polvo (R$ 285); polvo/bacalhau (R$ 275) e bacalhau (R$ 268), todas para três pessoas. Fica no caminho da Ponte JK. Telefone: 98403-1122.

Vem do mar

Ostras e espumantes, uma combinação eleita pelos mais exigentes paladares que encontram até o sabor umami no binômio. Vindas diretamente de Santa Catarina, as ostras são servidas todas as quartas-feiras com espumante à escolha do cliente no Jijoca, localizado na 402 Sul. Para aqueles que preferem o molusco fresco, haverá a opção de cinco unidades acompanhadas com quatro tipos de molhos (vinagrete, creme de wasabi, pimenta da casa e azeite de ervas), limão siciliano e camarões por R$ 98,88 (foto). Para os que preferem ostras gratinadas, terão opções de uma a três unidades, acompanhadas com molho da casa. Ostras gratinadas saem uma por R$ 19,88; duas por R$ 35,88 e três, R$ 47,88. Reservas: 3548-9180.