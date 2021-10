Fim de semana chuvoso

JE Júlia Eleutério

As chuvas voltaram com mais intensidade no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação de medição localizada no Sudoeste registrou, ontem, o maior volume chuvoso, com cerca de 26,2 mm no período de apenas uma hora, entre 15h e 16h. Sem somar esses dados, desde o início de outubro até quinta-feira, choveu na região 88,2 milímetros, que correspondem a 55% da média esperada para o mês, de 159,8mm. “Esse volume, nesse intervalo de tempo, é considerado uma chuva forte na escala”, destaca a meteorologista do instituto Andrea Ramos.

Além do Sudoeste, todas as outras quatro estações do Inmet registraram chuvas nos primeiros 14 dias de outubro, ao contrário do ano passado, quando somente a estação do Gama registrou. Andrea destaca que o período pode ocasionar fortes ventanias. “Estamos em alerta amarelo, os ventos estão de 40 a 60km/h, e no Valparaíso (GO) houve queda de árvores, descargas elétricas e alagamentos. É interessante observar que até 14 de outubro do ano passado, a única região que estava com registro de chuva era o Gama, mas o acumulado não chegava aos 15% do previsto. Este ano está mais chuvoso, pois todas as estações estão com registros”, ressalta a meteorologista.

Em Brazlândia, choveu 54,8mm, o equivalente a 34% do previsto para o mês. No Paranoá, o registro chegou a 52,4mm, ou seja, 33% da média mensal. No Gama, choveu 44,6mm em outubro, o que corresponde a 28% do esperado para o mês. Na estação de Águas Emendadas, o registro chegou a 47,6mm, o equivalente a 30% do previsto para outubro. A meteorologista informou que a última segunda-feira (dia 11) foi o dia mais chuvoso do ano, com acumulado de 60,6mm.

Rajadas de vento

De acordo com o Inmet, a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana é de mais chuvas, seguindo o que foi visto ao longo dos últimos dias. “A previsão de chuva vai seguir esse padrão que nós estamos observando. Na parte da manhã terá muitas nuvens e há a possibilidade de chuvas isoladas. Enquanto de tarde e de noite vêm com pancadas de chuvas e trovoadas, além das rajadas de ventos. Esse padrão não vai se diferenciar neste fim de semana, tendendo a persistir”, avalia Andrea. “As chuvas voltaram e a tendência dos próximos dias é manter um padrão de uniformidade, principalmente no fim de semana”, completou.

Além disso, as temperaturas nos próximos dias devem variar entre 19ºC e 30ºC no DF. A umidade relativa do ar está subindo com a chegada das chuvas e terá uma mínima de 45% e máxima de 95% para o fim de semana. A meteorologista explica que é normal o tempo estar assim devido à época do ano. “A primavera é uma estação de transição, em que a gente está saindo do período com menos precipitações, que é o inverno, e indo para o mais chuvoso que é o verão, com chuvas mais uniformes em todo o DF. Então, essa época tende a ter essas chuvas mais isoladas mesmo”, destaca. “Novembro terá mais chuvas espalhadas por todo o DF”, destacou a meteorologista.

Cuidados

Com a chegada das chuvas, 93 pontos com risco de alagamentos no DF são monitorados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, esses locais apresentam características específicas que podem causar os incidentes, principalmente durante chuvas torrenciais, como as bocas de lobo que podem entupir, áreas com desníveis, grandes áreas pavimentadas, com baixa permeabilidade do solo, entre outros aspectos.

Para alertar a população, a Defesa Civil envia mensagens de SMS sobre a possibilidade de chuvas intensas, com grande volume de água, capaz de causar transtornos. “Orientamos a população a realizar o cadastro para recebimento dos alertas. Basta enviar uma mensagem de SMS com o CEP de sua residência para o número 40199”, destaca o órgão. A Defesa Civil ressalta também algumas medidas de proteção para que acidentes sejam evitados, como ficar longe das correntes de água e não atravessar locais alagados, além de desligar a energia e fechar o registro de gás, de água, as portas e janelas da casa. É importante ligar para o número do Corpo de Bombeiros (CBMDF), telefone 193.