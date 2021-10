Eixo capital

CB Correio Braziliense

Força-tarefa para proteger o idoso

Polícias Civis de todo o país deflagram hoje a Operação Vetus II para combater a violência contra idosos. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação terá continuidade ao longo das próximas semanas, com a atuação de profissionais de segurança que vão se debruçar sobre as denúncias recebidas pelos canais oficiais e instaurar inquéritos relacionados a esses crimes. Serão focadas denúncias do Disque 100, canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e de ouvidorias locais. O trabalho também prevê a instauração e a conclusão de inquéritos, visitas a abrigos e residências de vítimas, além de cumprimento de mandados e de medidas protetivas. A violência contra o idoso é crime que pode ter pena de dois meses a um ano de reclusão, além de multa. Uma crueldade que não pode ser ignorada. “Milhares de denúncias serão apuradas”, diz o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Realizada em 2020, a Operação Vetus I apurou mais de 13 mil denúncias e resultou na prisão de mais de 570 agressores em todo o país.

Campanha turbinada

O secretário de Economia, André Clemente, colocou o pé na estrada na corrida eleitoral. O espaço de anúncio do pagamento da terceira parcela do reajuste dos servidores públicos do DF foi todo dele, futuro candidato a deputado federal. Clemente vai pagar uma fatura de R$ 1 bilhão para honrar o aumento esperado desde 2015 por 35 categorias do DF.

Gasolina por reajuste

Uma projeção, pela média diária, calculada pela equipe do deputado Chico Vigilante (PT), indica que a receita do DF chegará a R$ 32,8 bilhões em 31 de dezembro. O montante ultrapassa em R$ 4,5 bilhões a previsão orçamentária para 2021, que era de R$ 28,3 bilhões. A maior fatia desse excesso de arrecadação saiu do ICMS. Até o momento, a receita atingiu R$ 7,4 bilhões. A previsão era de R$ 8 bilhões, e ainda faltam dois meses e meio para fechar o ano. Nesse ritmo, vai passar de R$ 9 bilhões. Só aí já dá para pagar o reajuste do funcionalismo. “Só com o aumento do combustível, o governo arrecadou muito mais ICMS. A gasolina vai pagar o reajuste dos servidores”, acredita Vigilante.

Miranda na berlinda

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem sido pressionado a trabalhar pela cassação do deputado Luis Miranda (DEM-DF), que responde a processo no Conselho de Ética. O relator, deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), defendeu a continuidade do caso, num texto feito sob encomenda pelos governistas. O pedido de abertura de processo por quebra de decoro foi protocolado pelo PTB com o fundamento de que Miranda agiu de má-fé ao denunciar um suposto superfaturamento na negociação da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde, apenas com o objetivo de prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Mas deputados governistas temem abrir um precedente gigante com a cassação de um denunciante.

Nominata pronta

O advogado Lucas Kontoyanis assumiu a presidência do PMN-DF e já está com uma nominata pronta para 2022. O partido é nanico, mas Kontoyanis é um especialista em eleger deputados distritais. Em 2018, no Avante, fez dois: João Cardoso e Reginaldo Sardinha. E a legenda ainda ficou com a vice-governadoria.

CCJ petfriendly

A cachorrinha Laila, da deputada Bia Kicis (PSL-DF), tem perfil no Instagram e até participa das sessões do Congresso. Presidente da CCJ da Câmara, Bia inaugurou uma nova regra no plenário. A comissão agora é petfriendly. A chihuahua até conquistou um pitbull, o deputado Coronel Tadeu (PSL-DF). Bia diz que levar a cachorrinha foi uma brincadeira para descontrair porque, na quinta-feira, a pauta da CCJ é de consenso e a presença do bichinho não incomodou.

“Cada vez que ouço os destemperos do Ciro, no estilo Bolsonaro, aumenta a percepção de que o melhor nome é Lula”

Ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF)