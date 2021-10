Acidente em Águas Claras bloqueia rua e causa trânsito nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Vicente Nunes/CB/DA Press)

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão bloqueou a rua 36, próximo ao Comper, em Águas Claras, na manhã desta sexta-feira (15/10). A batida impediu a passagem dos outros veículos e provocou um engarrafamento no local. Segundo o relato de moradores, o trânsito foi afetado até dentro dos condomínios, pois os carros não conseguiam sair. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos.



Outro caso

Na madrugada de terça-feira (12/10), um carro caiu nos trilhos do metrô, próximo à estação Arniqueiras, em Águas Claras. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 4h47. O motorista, um homem de 29 anos, foi encontrado inconsciente dentro do veículo.

A energia dos trilhos precisou ser desativada pela equipe do metrô para que o motorista fosse removido pela equipe de salvamento do CBMDF e transportado com traumatismo cranioencefálico em estado grave para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Não houve mais vítimas envolvidas.