Agências de trabalho abrem mais de 400 vagas no Distrito Federal

(crédito: Divulgação/SEI BA)

As agências de trabalho do Distrito Federal abriram 436 vagas nesta sexta-feira (15/10). São 70 vagas para profissionais em construção civil. As oportunidades são para auxiliar de marceneiro, carpinteiro, gesseiro, marceneiro, pedreiro, pintor, serralheiro, servente de obras e soldados. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.995, mais benefícios.

Além da área de construção, o setor de bares e restaurantes estão com 26 vagas em aberto. Atendente de lanchonete, churrasqueiro, confeiteiro, operador de adegas, pizzaiolo e sushiman são as chances disponíveis. A maioria não exige experiência, e as remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

No quantitativo de vagas, se destacam as 100 destinadas para auxiliar operacional de logística, 86 para vendedores, 29 para açougueiros, 26 para auxiliar de limpeza, 22 para operador de empilhadeira, 11 para repositor de mercadoria e 10 para operador de caixa. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,780, mais auxílios oferecidos pela empresa.

Para pessoas com deficiências, duas oportunidades exclusivas para técnico ao usuário de tecnologia da informação e outra para auxiliar de veterinário. A exigência é ter nível médio de escolaridade. O salário das duas vagas é o mesmo: R$ 1,225.

Quem desejar concorrer a uma das vagas, deve procurar umas das 14 agências do trabalhador do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso queira maior praticidade, também é possível cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Caso o candidato não tenha o perfil para as vagas nas quais se candidatou, o sistema poderá ajudá-lo a cruzar informações e encontrar uma nova oportunidade de acordo com suas qualificações presentes no seu currículo.

Empreendedores da capital que precisarem de profissionais, poderão utilizar a plataforma de serviços da agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Basta acessar o site da Secretaria do Trabalho. Caso alguém tenha dúvidas sobre os serviços prestados, entrar em contato pelo telefone (61) 99209-1135.





Com informações da Agência Brasília