"Não há nada mais belo no mundo, do que os olhos de um ancião, embevecido pelo sorriso de uma criança”

João Nascimento Godoy - (Meu pai)

O dia D de Luiza e Guilherme

Na segunda-feira (11), num lugar tão romântico e bonito quanto se pode imaginar, Luiza Cohen Meneguetti se casou com Guilherme Lage de Almeida.

A cerimônia aconteceu na Capela Imaculado Coração de Maria, na Saída Sul, km 9, da BR-060.

Os convidados foram recepcionados no aconchegante Espaço da Lenda, decorado por Mabel Manzi. O cerimonial foi comandado pela dupla Christian Brito e Bosco Lima. Os doces levaram a assinatura de Maria Amélia. Sweet Cake serviu o coquetel e o jantar.

Tudo muito harmonizado com a beleza e a doçura de Luiza, que foi maquiada e penteada por Isabel de Santis e Eliete Tavares, respectivamente.

Os pais da noiva, Rosângela e Marco Meneguetti, e do noivo, Wilton Soares de Almeida e Eleonora, receberam os convidandos e as famílias, com muita alegria.