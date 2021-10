CB Correio Braziliense

CURSOS



Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB irá promover um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.



MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.



Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506, bloco A, loja 67). A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Abertura: 23 de setembro, às 18h30. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita à exposição.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.



OUTROS

Escola e família

Com o objetivo de fomentar a parceria entre escola e família, cuidar uns dos outros e, principalmente, promover a formação integral dos estudantes, os quatro colégios Marista do Distrito Federal promovem um bate-papo com o tema “‘Ética do cuidado: Uma ponte entre a família e a escola”, no dia 28 de outubro, às 18h30. Aberto a toda comunidade escolar do DF, incluindo as escolas públicas, o evento contará com uma palestra da socióloga e pós-graduada em Educação, Lourdes Atié, que debaterá sobre o tema com os diretores das unidades Marista de Águas Claras, Viviane Silva; da Asa Norte, Luiz Gustavo Mendes; da Asa Sul, Rony Ahlfeldt; e de Taguatinga, James Pinheiro. Representantes de escolas públicas, a exemplo do Centro de Ensino Fundamental 9, de Taguatinga; Centro de Ensino Médio 9, de Ceilândia; Centro de Ensino Fundamental 1, da Estrutural; e Centro de Ensino Fundamental 2, do Paranoá foram convidados para o bate-papo. O evento é gratuito e os interessados precisam se inscrever no canal do YouTube da União Marista do Brasil (Umbrasil): https://www.youtube.com/watchv?=gOi6WOqs40U .

Refugiados

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até 31 de outubro. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.

Exposição

Termina amanhã a 34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília, no Casapark. São 28 expositores da cidade, que apresentarão 40 trabalhos feitos com flores e folhagens produzidas ou comercializadas no Distrito Federal. Com o tema “A ikebana unindo os continentes”, a mostra contará com cinco grandes instalações, representando os continentes com materiais de várias procedências. Durante o período da mostra, acontecem workshops de arranjos florais, de desenho e pintura abertos ao público e gratuitos, mas sujeitos à disponibilidade de vagas. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, a mostra abre na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. O Casapark fica no SGCV Lote 22, Park Sul. Telefone: 3403-5300.



Cinema gratuito

O projeto “Brasília 60+1 — nossa história pelas lentes do cinema” continua a todo vapor para levar a magia da sétima arte às 32 regiões administrativas do Distrito Federal. De até 16 de outubro, o caminhão-baú do Instituto Latinoamerica estaciona no Guará. Entre os dias 18 e 21, ele segue o percurso para o Riacho Fundo e, na sequência, de 22 a 23 de outubro, desembarca em Vicente Pires. A programação traz filmes de diretores do Distrito Federal, do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As exibições ocorrem a partir das 19h, com entrada franca, e estão sujeitas à lotação de 50 pessoas.

DESTAQUES

Desenvolve DF

Hoje é o último dia Caravana Desenvolve DF no estacionamento da Administração de Ceilândia. O evento vai oferecer ao público palestras e orientações de capacitação empresarial, além de tirar dúvidas sobre o Programa Desenvolve DF (antigo PRÓ-DF), que faz concessão de lotes para empresas a baixos custos. Toda a programação é gratuita e o agendamento para participar deve ser feito pelo WhatsApp 9 9317-6542.



Japonês para iniciantes

Sem qualquer custo, pessoas a partir de 14 anos podem se inscrever no curso gratuito de japonês para iniciantes, a ser ministrado na Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS). O início das aulas presenciais está marcado para o dia 19 de outubro, das 15h às 15h50. As vagas são limitadas. Saiba mais em https://bit.ly/3AS0ON3.

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

ASA SUL

Vila Telebrasília: Ruas 1, 11, 13, 14, 18, de 27 à 30, das 9h às 13h.



GRITA GERAL

crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press

ÁGUAS CLARAS

PROBLEMAS EM PARQUE

O policial aposentado Charles Lemos, 56 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre o estado de conservação do Parque de Águas Claras. “Alguns aparelhos estão quebrados, com peças precisando ser substituídas. Madeira de árvores derrubadas poderiam se tornar bancos para os frequentadores, por exemplo. Falta de iluminação na parte nova. O banheiro é sujo e muitas falta sabão para lavar as mãos”, finaliza.

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) informou que está em andamento um processo para aquisição das peças dos aparelhos que precisam ser substituídos. Quanto à madeira das árvores derrubadas, o Instituto está fazendo um estudo visando um melhor aproveitamento desses materiais. Sobre a iluminação, o Ibram disse que no momento está sendo feito um levantamento da fonte de recursos para que o serviço possa ser feito. O órgão já acionou a empresa terceirizada que presta o serviço de limpeza no Parque Ecológico Águas Claras, visando à melhoria da manutenção e, inclusive, solicitou mais funcionários para a realização dessa atividade. O pedido está em análise por parte da empresa contratada.

GAMA

OBRAS DA CAESB

A confeiteira Lívia Caixeita, 42 anos, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre obras da Caesb na região. “Aqui na 13 do Setor Sul cavaram buracos, e na hora de tampar fizeram um serviço mal feito. Não sei se é por que não concluíram as obras ainda, mas pode haver erosão onde corre a água. Começaram e deixaram tudo pela metade”, pontua.

A Caesb, por meio de sua Ouvidoria, informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local indicado pela leitora para verificar a situação e, após vistoria, a área informou que os serviços realizados no endereço atendem aos padrões estabelecidos, não havendo necessidade de nova intervenção.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 21/3/21

Fechado para o lazer

Amanhã é dia de Eixão do Lazer. A pista, que tem 15 km de extensão, dá espaço para pedestres, ciclistas e praticantes de outros esportes. Saem de cena os carros, entra a saúde e o lazer. Só vale lembrar que ainda estamos na pandemia, e que não aglomerar e seguir os protocolos sanitários deve ser um ato de todos.