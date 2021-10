Mega-Sena paga R$ 10,5 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado

EF Eduardo Fernandes*

Com nenhuma das seis sonhadas dezenas cravadas no último sorteio, o prêmio da Mega-Sena deste sábado está acumulado em R$ 10,5 milhões. Os números sorteados no concurso 2418, de quarta-feira, foram: 02-11-19-27-57-60. A quina, porém, teve 80 vencedores, que levaram para casa o valor de R$ 21.123. A quadra, com 3.919 sortudos, garantiu aos apostadores R$ 616.

O sorteio de hoje será realizado, às 20h (horário de Brasília), em São Paulo, no canal oficial da Caixa no YouTube, com possibilidade de transmissão na Rede TV.

Aqueles que desejam participar do sorteio deverão procurar a lotérica mais próxima de sua residência ou o site especial de loterias do banco. As apostas também poderão ser feitas, on-line, até as 19h. O jogo mínimo, com a escolha dos seis números, custa R$ 4,50.

A aposentada Edilene Carneiro, 53 anos, moradora da Candangolândia, afirma que não tem o costume frequente de fazer jogos em loterias, mas ressalta que, desta vez, sentiu algo diferente para realizar o jogo. “Eu nem jogo com frequência, fiz apenas jogos aleatórios tanto na Mega, quanto em outras loterias, mas desta vez, senti um chamado para participar: encontrei um jogo antigo nas minhas gavetas e pareceu um sinal”, destaca.

Prêmio

De acordo com ela, nas poucas vezes em que apostou, usou os números do dia do nascimento da filha para jogar. Segundo a aposentada, não há nada que dê mais sorte do que essa data. Caso seja a próxima milionária da vez, garante que, com o dinheiro do prêmio, ajustaria a vida da família, pagaria dívidas e viajaria bastante com as pessoas que ama.

A sorte anda mesmo ao lado dos brasilienses. No último dia 7, um apostador garantiu a bolada de R$ 35,7 milhões. Com a aposta simples de R$ 4,50, as seis dezenas (06-07-11-26-37- 57), foram registradas numa lotérica localizada na QI 11 do Lago Sul.

