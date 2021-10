Marcas & Negócios

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Dez anos de foco nas pessoas

O maior desafio do novo século é entender as pessoas. Seguindo essa premissa, a agência Look’n Feel, com sede em Brasília, completa 10 anos neste mês. Para comemorar o marco, a empresa lançou a campanha “Priorize o que é urGENTE”, com quatro principais mensagens: “Priorize o que é urGENTE”; “Começamos com frio na barriga: continuamos com a cabeça nas nuvens”; “O que adianta se reinventar e não se desconstruir?”; e “Quem entra já é de casa (mesmo antes do home office)”.

Posicionada como uma agência de comunicação, marketing digital, branding e publicidade que entende pessoas, a nova fase é marcada por uma campanha que imprime reflexões e apontamentos de uma sociedade atual: o respeito ao humano e uma cultura empresarial pautada na diversidade.

A cultura empresarial é uma marca forte da agência, que credita o sucesso ao longo dos anos à construção de um ambiente de trabalho que valoriza o protagonismo, respeita a diversidade e recompensa pelos resultados. “Temos um lema de ser ‘para sempre beta’, e isso estimula nossa equipe a buscar novos caminhos e a abraçar a inovação no dia a dia”, destaca o CEO e fundador da Look’n Feel, João Pedro Costa.

No cotidiano, todos são tratados com transparência e autonomia — para que as pessoas experimentem o processo de tomada de decisões e estejam alinhadas quanto aos rumos do negócio —, além de contarem com reuniões 1:1 (one-on-one) periódicas entre gestores e liderados, criando um ambiente de proximidade e troca.

Todo o cuidado com os 70 colaboradores se reflete, também, em cuidados com os 60 clientes do Brasil e do exterior, segundo o executivo. “Com tanta coisa para falar sobre uma década inteira de Look’n Feel, nós sabíamos que precisávamos enfatizar o que temos de melhor: as pessoas. Entender e cuidar de pessoas incríveis não pode resultar em nada menos do que grandes projetos”, enfatiza João Pedro Costa.

Nos últimos 10 anos, a Look’n Feel se dedicou ao relacionamento, à pesquisa, a parcerias e à experiência humana na comunicação. Começou como uma agência digital, com apenas duas pessoas. Ao longo do tempo, a equipe cresceu, e a agência se tornou uma rede criativa de negócios, comunicação, projetos de marca e educação.



Ponto a ponto

Expansão

Com escritório em Brasília e atendimento que se estende a Bahia, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, ao Maranhão e Rio de Janeiro, o objetivo do próximo ano é acelerar a expansão geográfica da empresa, com foco nos mercados goiano e paulista, praças onde atuam. Para isso, a Look’n Feel destacou o sócio Renato Amaral, que, a partir de 2022, vai se dedicar exclusivamente a ampliar o alcance da agência, que está presente, também, em Lisboa — onde já atendeu 28 clientes europeus.

Expertise

Entre as especialidades da agência estão os trabalhos de desenvolvimento de marcas, posicionamento de mercado, propósito e valores, identidade visual, websites e landing pages, Google Ads, e-mail marketing, social media marketing, planejamento de comunicação, criação de campanhas, spots para TV e rádio, além de ações de ativação. O know-how é voltado para os segmentos de varejo, entretenimento, startups e tecnologia.

Programa de colaboradores

A Look’n Feel se prepara para lançar, no próximo ano, o Programa de Colaboradores, um modelo de partnership com foco na retenção de talentos. Do time atual de sete sócios, cinco começaram trabalhando na agência e se tornaram associados posteriormente.

Fronteiras com o remoto

Com a pandemia, a agência migrou toda a operação para o remoto. Esse novo formato de trabalho rompeu várias barreiras geográficas, e a atuação fora de Brasília cresceu expressivamente, incluindo o território norte-americano. Entre os resultados está a entrega de projetos para marcas relevantes nos Estados Unidos.