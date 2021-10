CB Correio Braziliense

CURSOS



Japonês para iniciantes

Sem qualquer custo, pessoas a partir de 14 anos podem se inscrever no curso gratuito de japonês para iniciantes, a ser ministrado na Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS). O início das aulas presenciais está marcado para amanhã, das 15h às 15h50. As vagas são limitadas. Saiba mais em https://bit.ly/3AS0ON3.



Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB promoverá um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.



OUTROS



Templo da LBV

No ano em que o Templo da Boa Vontade comemora seu 32o aniversário, o monumento convida a todos, mais uma vez, ao moderno conceito de peregrinação on-line — mantendo, assim, o necessário distanciamento físico, recomendado pelas autoridades de Saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Na quinta-feira, diretamente da Nave da Paz, serão transmitidos momentos de oração e estudos ecumênicos, homenagens às famílias, músicas elevadas e muita devoção para que o peregrino faça virtualmente a sua tradicional caminhada à Pirâmide das Almas Benditas, a Pirâmide dos Espíritos Luminosos.

Escola e família

Com o objetivo de fomentar a parceria entre escola e família, cuidar uns dos outros e, principalmente, promover a formação integral dos estudantes, os quatro colégios Marista do Distrito Federal promovem um bate-papo com o tema “‘Ética do cuidado: Uma ponte entre a família e a escola”, no dia 28 de outubro, às 18h30. Aberto a toda comunidade escolar do DF, incluindo as escolas públicas, o evento contará com uma palestra da socióloga e pós-graduada em Educação, Lourdes Atié, que debaterá sobre o tema com os diretores das unidades Marista de Águas Claras, Viviane Silva; da Asa Norte, Luiz Gustavo Mendes; da Asa Sul, Rony Ahlfeldt; e de Taguatinga, James Pinheiro. Representantes de escolas públicas, a exemplo do Centro de Ensino Fundamental 9, de Taguatinga; Centro de Ensino Médio 9, de Ceilândia; Centro de Ensino Fundamental 1, da Estrutural; e Centro de Ensino Fundamental 2, do Paranoá foram convidados para o bate-papo. O evento é gratuito e os interessados precisam se inscrever no canal do YouTube da União Marista do Brasil (Umbrasil).



Refugiados

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até 31 de outubro. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.



Cinema gratuito

O projeto “Brasília 60+1 — nossa história pelas lentes do cinema” continua a todo vapor para levar a magia da sétima arte às 32 regiões administrativas do Distrito Federal. De até 16 de outubro, o caminhão-baú do Instituto Latinoamerica estaciona no Guará. Entre os dias 18 e 21, ele segue o percurso para o Riacho Fundo e, na sequência, de 22 a 23 de outubro, desembarca em Vicente Pires. A programação traz filmes de diretores do Distrito Federal, do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As exibições ocorrem a partir das 19h, com entrada franca, e estão sujeitas à lotação de 50 pessoas.



Saúde Mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em Saúde Mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros.

» Destaques

Educa Week



Entre hoje e sexta-feira será realizada a 6ª edição do Educa Week, evento que reúne lideranças do setor educacional para discutir os desafios da educação básica. Este ano, os debates estarão voltados para temas baseados nas novas demandas educacionais do Brasil pós-pandemia. Na quarta, às 9h30, será realizado o painel “Como as escolas estão superando os graves impactos socioemocionais pós-pandemia”, que contará com a educadora Dulcineia Marques, diretora-presidente do Colégio Galois, de Brasília. Ao todo, serão mais de 150 profissionais das mais renomadas instituições nacionais e estrangeiras como Stanford University e Harvard University, Fuvest e Cesgranrio, por exemplo. O evento será transmitido on-line, gratuitamente. Para acompanhar, basta fazer a inscrição pelo site www.educaweek.com.br.



Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506, bloco A, loja 67). A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita à exposição.

Desligamentos programados de energia

CEILÂNDIA

SHSN Chs 125 e 128, das9h às 13h.



SOBRADINHO

Quadra 11: Conjunto C; Quadra 11: CL 8 e 10, das 9h às 14h.



LAGO SUL

SHIS QI 13: Bloco H e I, das 9h às 13h.SHIS QI 9: Bloco C, D e E; SHIS QI 9/11: Bloco M, das 14h às 17h.



GAMA

Setor Sul Quadra 15: Conjuntos A, B e C; Setor Sul Quadra 11: Conjunto H; Setor Sul EQ 13/15,

das 11h às 14h.



PLANALTINA

Núcleo Rural Monjolo: Chácara 02-A, das 14h às 17h.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Concha do SMU

Projetada por Oscar Niemeyer, em 1973, a Concha Acústica do Exército está localizada em frente ao prédio principal do Quartel General, no Setor Militar Urbano (SMU). Foi construída no formato de um guarda-mão da espada militar de Duque de Caxias.

» SAMAMBAIA

DESPERDÍCIO DE ENERGIA

O vendedor José Roberto Silva, 35 anos, morador de Samambaia Norte, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre um poste na Quadra 304, conjunto 4, que fica com a luz ligada durante o dia. “Além de ser um desperdício de dinheiro público, é um absurdo, já que eles falam para nós economizarmos, pois pode faltar energia. E não é a primeira vez, nem apenas nessa quadra de Samambaia, que esse problema acontece”, informa.

» Em resposta, a CEB IPES informou que encaminharam uma equipe de manutenção para averiguar o poste aceso durante o dia. Lembrou à população de que problemas na iluminação pública devem ser relatados por meio de um dos canais de atendimento da companhia: call center 155 ou aplicativo Ilumina DF, que utiliza a tecnologia de georreferenciamento.

» GAMA

PODA DE ÁRVORE

A secretária Cida Gonçalves, 45, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para pedir a poda de árvores próximas à sua residência. “Moro na Quadra 1, do Setor Oeste. Na lateral da nossa casa, há umas árvores que precisam ser cortadas, pois elas estão muito altas e próximas aos fios. Fico preocupada com a chegada das chuvas. Já solicitamos para cortar, mas foi em vão”, pontua.

» A Novacap informou que atende chamados de poda de acordo com as solicitações que chegam das administrações ou da Ouvidoria, pelo telefone 162, e por ordem de pedidos. A companhia explicou que é necessário fazer a solicitação e acompanhar o pedido por meio do protocolo.