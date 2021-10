VacinaÃ§Ã£o de 12 e 17 anos continua

G » Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves/CB)

Com a chegada de 37.720 doses da vacina Pfizer-BioNTech, prevista para os próximos dias, a vacinação de adolescentes deve ser retomada nesta semana no Distrito Federal. O anúncio foi feito no fim de semana pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), via rede social. A campanha do grupo de 12 a 17 anos está suspensa desde a última terça-feira, por falta de doses. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aguarda informações do Ministério da Saúde, para, então, divulgar o dia em que os jovens poderão se imunizar. Até o momento, o DF vacinou 73,42% do público entre 12 e 17 anos com a D1.

As doses para adolescentes que ainda restam no ponto de atendimento de Planaltina serão aplicadas hoje (18/10), na UBS 11. Nesta segunda (18/10), continuam também as aplicações de D1 para quem tem 18 anos ou mais e para gestantes e puérperas, além das doses adicionais para imunossuprimidos. Idosos, a partir de 60 anos, e profissionais de saúde também podem tomar a dose de reforço. Os pontos de vacinação e horários de funcionamento estão no site do Correio.

Desde o começo da campanha de imunização, 2.227.409 pessoas foram vacinadas com, pelo menos, uma dose; 1.403.147 com duas; e 58.072 com a vacina de dose única. Ontem (17/10), a Secretaria de Saúde registrou 24 aplicações de primeira dose (D1), 642 de segunda dose (D2) e 353 doses de reforço. Não foram aplicadas vacinas de dose única. Da população total de 3.052.546, cerca de 72,97% receberam uma dose e 47,87% estão com o ciclo vacinal completo.

Números e casos

A taxa de transmissão do Sars-CoV-2 na capital teve nova queda e ficou em 0,95 no domingo (17/10), o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 95 e a pandemia tende a desacelerar. Conforme a Organização Mundial da Saúde, taxas acima de 1 configuram uma situação de descontrole da crise sanitária e preocupam as autoridades locais.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF, nas últimas 24h, o DF notificou 525 novos casos e 11 mortes causadas pelo novo coronavírus, das quais três aconteceram ontem — uma mulher e dois homens. Com a atualização dos dados, a capital do país totaliza 510.684 casos e 10.703 (2,1%) vidas perdidas para a covid-19. Do total de contaminados, desde o começo da pandemia, 493.344 (96,6%) estão recuperados. As faixas etárias de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos concentram o maior número de infecções.

Em relação à taxa de ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, o índice é de 70,45%, com 62 dos 109 leitos ocupados e 21 bloqueados. Além disso, 65 pessoas estão na lista de espera da rede pública, sendo que seis são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19. Enquanto na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 75,56%, com 137 dos 185 leitos destinados aos pacientes infectados com a covid-19 ocupados e três bloqueados.