Cursos gratuitos de capacitação para mulheres fomentam o empreendedorismo

(crédito: PAULO H CARVALHO)

Nesta segunda-feira (18/10), abriram as inscrições para cursos de capacitação profissional pelo projeto Jornada da Mulher Empreendedora, no Itapoã. A Secretaria de Trabalho (Setrab) oferece 360 vagas distribuídas em seis cursos profissionalizantes, a maioria na área de beleza. Para cada uma dos seis áreas de qualificação profissional serão ofertadas 60 vagas. As interessadas podem optar pelos cursos de alongamento de unhas, maquiagem profissional, design de sobrancelhas, cabeleireira profissional, secretariado administrativo e informática básica.

As inscrições podem ser feitas no período até sexta-feira (22/10), através do portal da secretaria de Trabalho. É necessário o preenchimento do formulário de pré-inscrição disponível no endereço. A administração do Itapoã também vai auxiliar as interessadas durante o processo de inscrição.

De acordo com as informações colocadas no formulário sobre as condições de vulnerabilidade socioeconômica, as pessoas inscritas serão classificadas e ranqueadas. A prioridade será para as mulheres desempregadas e/ou com cadastro em algum programa social do Governo Federal ou do Governo do Distrito Federal e de preferência que more no Itapoã.

Na próxima segunda-feira (25/10), sairá o resultado final da seleção. A previsão é de que as atividades tenham início a partir do dia 8 de novembro. Ao final do curso, as participantes receberão um certificado da Secretaria de Trabalho.

A capacitação terá duração de 20 dias e será realizada em 10 tendas que serão instaladas ao lado do Fórum do Itapoã. Os cursos terão duração de 60 horas, distribuídas em 15 horas de aulas teóricas, 40 horas de aulas práticas e mais cinco horas de palestras, sendo ministradas pelo Instituto Cultural e Social do Distrito Federal (INCS/DF).

As 360 vagas oferecidas estão distribuídas em 180 vagas para o período matutino e outras 180 vagas para o período vespertino. A Secretaria do Trabalho reservou também 100 vagas para cadastro reserva.