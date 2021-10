CB Correio Braziliense

CURSOS

CASACOR 2021

O Tema Casa Original inspira os 37 ambientes da sua 29ª mostra, que acontece de 26 de outubro a 12 de dezembro, na 904 Sul. O espaço funciona de terça a sexta, das 15h às 22h e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h. Com agendamento prévio para visita, cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra. Valores de ingressos: R$70 (inteira), R$35 (meia para estudante, professor e pessoas com 60 anos ou mais). Desconto de 30% para clientes BRBCARD. Passaporte único: R$250. A comprovação de meia-entrada será exigida na portaria de acesso. Crianças menores de 12 anos não pagam. Mais informações: https://casacor. abril.com.br/mostras/brasilia/

Educação ambiental

Educação Ambiental com Ana Folha e a Turma do Lixão. A taxa de inscrição do curso está com o preço promocional de R$ 70 com certificado digital. Para saber mais informações entre em contato com Luciana Ribeiro (pedagoga, educadora ambiental, jornalista e microempreendedora individual) através do telefone/ Whatsapp: 9 8592-6436, ou por e-mail: jornalanafolha@gmail.com



Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora/aula. Whatsapp: 9 9646-7234, profº Otávio Vieira

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

OUTROS

Live

Ainda na Programação de Outubro Rosa, hoje, às 18h30, a oncologista clínica do Hospital Brasília Dra. Rafaela Veloso e Dra. Lorena Amaral, do Laboratório Exame falarão sobre rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama em uma live especial no perfil do instagram do Hospital Brasília @hospitalbrasília.

Musical

Com uma mistura de literatura e música latino-americana, o musical Gracias a La Vida segue até o dia 23 no Teatro Newton Rossi, do Sesc de Ceilândia, sempre às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados um dia antes do evento pela plataforma Sympla. Ingressos: retirada no site com um dia de antecedência www.sympla.com.br

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo atua com trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e ainda traduções português e inglês. Contato através do telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com

Oficinas de audiovisual

Estão abertas as inscrições para as oficinas de comunicação audiovisual do projeto Cultura In Movimento. Uma iniciativa do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura, o projeto pretende formar 900 jovens e adultos do DF e do Entorno. Ao todo, serão oferecidos 15 workshops, com capacidade para 60 alunos, cada. A programação completa vai até o dia 19 de outubro. As aulas são gratuitas e 100% on-line. Inscrições na página www.culturainmovimento.com.br

Consultoria gratuita

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece consultoria gratuita para implementação de programas de inclusão e diversidade nas corporações. A iniciativa visa estimular a representatividade nas empresas, transformando a diversidade em valor competitivo e apoiando o desenvolvimento profissional de sub-representados pela sociedade. Interessados em participar devem enviar um e-mail para o endereço hannah.souza@uniceplac.edu.br e mencionar no campo assunto Gestão de diversidade + nome da organização. As consultorias podem ser realizadas de forma on-line ou presencial, conforme a preferência da empresa.

Quiz interativo

O mês de outubro é marcado pelo alerta de prevenção ao câncer de mama. Embora esse tipo de tumor tenha maior incidência em mulheres com mais de 40 anos, cuidar da saúde é uma tarefa de todos. Por isso, o Instituto do Câncer de Brasília (ICB) desenvolveu um quiz gratuito para que todos conheçam os fatores de risco e saibam se estão em dia com a sua saúde. O acesso é de forma rápida e fácil pelo site https://institutodecancer.vercel.app/. Lá você também já pode marcar a sua consulta e exames de rotina. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa do ICB: Diversidade - o autocuidado faz a diferença.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.