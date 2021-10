CB Correio Braziliense

GAMA

POSTO FECHADO

O educador físico Davi Januário, 38, morador do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do posto de saúde da sua região, que fechou para obras. “Então, a alguns anos eles desativaram nosso posto de saúde número 8, que fica aqui no setor Central do Gama para reforma, mas até agora nada de obra e nem sinal de retorno. Gostaria que ele voltasse a funcionar”, afirma.

» Em resposta, a Secretaria de Saúde informou que a reforma do antigo posto de saúde nº 8 no Gama está bem perto de virar realidade e, assim, reforçará o atendimento médico à população. De acordo com a Secretaria, o extrato da licitação foi publicado no DODF no dia 13 de setembro e as empresas tiveram até o dia 4 de outubro para entregar as propostas. Além disso, a pasta informou que a UBS 7, novo nome da unidade, receberá um investimento de R$ 6,69 milhões e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) será a responsável pela fiscalização da obra. Quando concluída, a estrutura terá capacidade para atender 25 mil pessoas por mês.



SAMAMBAIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A vigilante Eliane Carneiro, 54, moradora de Samambaia, entrou em contato com a coluna Grita Geral, do Correio, para reclamar sobre uma área em Samambaia que está sem iluminação pública. “O trecho é muito escuro, antes lá tinha luz, mas há uns dois anos está desse jeito. É uma estrada muito grande para não ter iluminação”, argumenta. O trecho a que ele se refere está localizado entre Loteamento Buritis — Quadra 1305 05 lt alameda 18, Av. Leste Qi 416.

» Em resposta à reclamante, a CEB relatou que uma equipe esteve no local e constatou que a iluminação pública da região se encontra em pleno funcionamento.