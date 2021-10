Conscientização e cuidado

V » VICTÓRIA OLÍMPIO

Em alusão ao mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Casa Lotus, incorporadora de Brasília, oferecerá um café da manhã especial, hoje. Para orientar as trabalhadoras da construção civil, a empresa receberá representantes da área da saúde e do Executivo local: o evento terá participação da secretária da Mulher do DF, Ericka Filippelli, e da médica Adriana Meneses. Integrantes da iniciativa Rosas do Cerrado, que auxilia mulheres com a doença, também estarão presentes no café da manhã.

Ruy Hernandez, um dos donos da Lotus, afirma que a ideia é promover um bate-papo com orientação, aconselhamento e troca de experiências no enfrentamento ao câncer. “O evento do Outubro Rosa, em nossa casa, é um gesto de cuidado com nosso time e de responsabilidade social”, pontuou. Também proprietário da empresa, Luiz Felipe Hernandez enfatizou que os homens devem participar desse esforço coletivo: “O objetivo é conscientizar nossos funcionários e colaboradores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama”, completou.