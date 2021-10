Novos investimentos na saÃºde

J » JÚLIA ELEUTÉRIO » ANA ISABEL MANSUR

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que planeja construir mais duas unidades de pronto-atendimento (UPAs): uma na Estrutural, outra no Guará. Ontem, o chefe do Executivo local inaugurou a primeira do Paranoá. Localizada no Paranoá Parque, a estrutura recebeu R$ 6,9 milhões em investimentos e contará com 146 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo. O espaço tem 1,2 mil metros quadrados e nove leitos. O objetivo, segundo o mandatário, é desafogar o Hospital da Região Leste (HRL).

Além das anunciadas, o DF tem cinco em construção, com previsão de entrega nos próximos meses: no Gama, Riacho Fundo 2, em Brazlândia, Planaltina e Vicente Pires. Juntas, as sete terão capacidade de receber 31,5 mil pessoas. “Tínhamos uma rede hospitalar que estava totalmente sucateada. Recebemos seis UPAs e as reformamos em um período bastante rápido. Depois, partimos para a construção de mais sete, que estão sendo entregues. Esta é a segunda”, declarou Ibaneis. A primeira foi inaugurada em setembro, em Ceilândia.

Durante o evento no Paranoá, Ibaneis voltou a descartar a adoção do passaporte da vacina no Distrito Federal. Na quinta-feira, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) protocolou na Câmara Legislativa um projeto de lei para instituir o comprovante de imunização como condição para acesso e permanência em estabelecimentos comerciais e locais de uso coletivo.

O DF tem 86% da população com mais de 12 anos vacinada com a primeira dose e 57,5% com as duas ou o imunizante de aplicação única. A média móvel de casos da covid-19 na capital federal teve queda de 38,3% em relação a duas semanas atrás. Em relação às mortes, o indicador é considerado estável, devido à variação inferior a 15% — 4,2% na comparação com o mesmo período. A taxa de transmissão viral recuou pela terceira vez e fechou o dia em 0,92, o que indica desaceleração do contágio pela doença.