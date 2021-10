Eixo capital

CB Correio Braziliense

O teste das contas da pandemia

O Tribunal de Contas do DF vai analisar hoje as contas do exercício de 2020 do governo Ibaneis Rocha (MDB). É um ano atípico pelos gastos emergenciais na saúde e por envolver definições de prioridades tomadas em um momento dramático do início da pandemia, e ainda sem vacinas, com hospitais abarrotados e pessoas morrendo sem uma luz no fim do túnel. Passar nesse teste é muito importante para o governador do DF e, segundo a coluna apurou, ele vai conseguir. O relator das contas é o conselheiro Inácio Magalhães Filho. A sessão será transmitida pelo site do TCDF.

Cada caso é um caso

Indícios de irregularidades em gastos com saúde são apurados em processos separados, caso a caso. Se algo for encontrado, não acarretará reprovação das contas.







Um futuro aberto pela aposentadoria

O conselheiro Renato Rainha vai julgar hoje o 20º processo de contas do governo da carreira dele no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O primeiro foi em 2001, na gestão Roriz. Depois de ser delegado, deputado distrital e conselheiro, Rainha pode se aposentar a partir de abril. Detalhe: a tempo de se filiar a um partido político e se candidatar nas eleições de 2022, se quiser. Vai querer?



Proposta de veto a alianças entre PT e o grupo de Ciro Gomes

Depois do confronto entre Ciro Gomes, Lula e Dilma Rousseff, com chumbo trocado na semana passada, o diretório nacional do PT vai discutir um possível veto de alianças regionais entre o partido e aliados do pedetista. A proposta foi protocolada pelo secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, da tendência Movimento PT, que ressalta: “Diante dessas agressões e para respondê-las com a firmeza necessária, propomos ao Diretório Nacional que proíba o PT do estado do Ceará de formar alianças eleitorais com a família Ferreira Gomes. Nós temos muito claro que eles não têm nenhuma identidade com o que foi e é o trabalhismo de Brizola e do PDT”.

Candidato próprio

A medida é polêmica. No Ceará, a aliança entre PT e o grupo político de Ciro Gomes governa o estado há quatro mandatos — inclusive nos últimos dois, com o governador petista Camilo Santana, que chegou ao poder com base nessa aliança. Como ele não pode disputar a reeleição, dois pedetistas querem, agora, liderar o grupo. Um dos cotados para concorrer ao governo é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). Outro potencial candidato desse grupo é o presidente da Assembleia Legislativa do estado, deputado Evandro Leitão (PDT), que é cartola do Ceará Sporting Club, time de futebol da Série A. Um rompimento agora abriria possibilidade de o PT lançar candidato próprio.



Vice no DF

No DF, o PDT está bem mais próximo da pré-candidatura do senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF) ao Buriti, com a possível indicação do ex-deputado Joe Valle (PDT) como vice.





Agenda dupla

Flávia Arruda (PL) divide a agenda entre os compromissos nacionais e locais. Ela se desdobra entre reuniões na condição de ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e solenidades públicas, como a de ontem, de inauguração da UPA do Paranoá, em que posou para várias selfies com potenciais eleitores.



“Ditadura da toga? STF forma maioria para manter ordem de prisão de Zé Trovão. Foram 8 votos a ZERO contra seu HC. Enquanto isso, vândalos e terroristas de esquerda seguem destruindo patrimônio e instaurando o caos sob anuência e leniência de inimigos do Brasil”

Deputada Carla Zambelli (PSL-SP), sobre a prisão preventiva do caminhoneiro Zé Trovão, bolsonarista que incentivou as manifestações do 7 de Setembro contra o STF

“Além da fuga do distrito da culpa, há notícias de que Marcos Antônio Pereira Gomes solicitou asilo político ao governo do México, com nítido objetivo de burlar a aplicação da lei penal, o que indica, nos termos já assinalados, a necessidade de manutenção da decretação de sua prisão preventiva”

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre Zé Trovão, que está foragido há mais de um mês e chegou a gravar vídeos, divulgados nas redes sociais, criticando o Judiciário



Ironia do destino

A nova lei de improbidade administrativa pode ser a salvação do procurador Diogo Castor, demitido pelo CNMP por mandar instalar um outdoor de promoção da Operação Lava-Jato. É que para perder o cargo Castor terá de ser condenado pela Justiça por ato de improbidade. Segundo integrantes do MPF, será uma ironia salvá-lo com uma lei tão criticada pela própria classe.



Eles também querem

Depois do anúncio do pagamento da terceira parcela do reajuste dos servidores do DF, policiais civis começam a se mobilizar nas redes sociais em busca da paridade com o salário da PF.