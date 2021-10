Mãe de menino que caiu de van faz denúncia

RN Renata Nagashima

Na tarde de ontem, Phyama Ohanna, mãe de Rhyan Lucca, registrou um boletim de ocorrência contra os responsáveis pelo transporte escolar de onde o menino de cinco anos caiu, no dia 6 de outubro, no Riacho Fundo II. Ela procurou a 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) e informou que o filho se recupera bem em casa, apesar de enfrentar algumas limitações. “Ele ainda está deitado, não pode andar nem sentar”, lamentou. A alimentação do pequeno também não voltou à normalidade, e a criança não tem comido alimentos cuja digestão é mais pesada.

Rhyan Lucca caiu da van escolar quando voltava do colégio. A criança fraturou a bacia, teve um rompimento na bexiga e um trauma no abdômen ao ser atropelado pelas rodas traseiras do veículo, e precisou passar por cirurgias. A mãe acha que houve negligência na segurança da van. Ela explica que estava esperando Rhyan se recuperar e receber alta do hospital para registrar a queixa. “Eu estava no hospital com ele. Tivemos alta no sábado e, agora, vou correr atrás das coisas”, disse.

Ela apontou que a dona da van disse que Rhyan pulou, mas que nas imagens o filho aparece tentando se segurar. Procurada pelo Correio, a responsável pela van não se manifestou até o fechamento desta edição.