Mega-Sena tem prêmio acumulado em R$16,9 milhões; sorteio será nesta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A Mega-Sena sorteia, nesta terça-feira (19/10), o prêmio acumulado em R$ 16,9 milhões. As seis dezenas do concurso 2.420 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Esse é o primeiro sorteio da Mega-Semana da Sorte, com concursos também na quinta-feira (21/10) e no sábado (23/10).

Os interessados em participar do sorteio devem procurar uma lotérica até as 18h, ou o site especial de loterias do banco da Caixa. As apostas também poderão ser feitas on-line, até as 19h. O jogo mínimo, com a escolha dos seis números, custa R$4,50.

Último sorteio

Uma aposta única, feita no último sorteio, realizado no sábado (16/10), na cidade de Santos, em São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2419 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 11,5 milhões.

As dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo foram: 10 - 35 - 43 - 48 - 50 - 53.