Ibaneis anuncia a entrega de cinco UPAs ainda este ano

O governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou, na tarde desta segunda-feira (19/10), em sua rede social, a intenção de entregar mais duas unidades de pronto atendimento (Upas) na Estrutural e no Guará.

Na publicação, o chefe do Executivo local pontuou que a pandemia atrasou a entrega de alguns projetos, mas que o trabalho realizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) não parou mesmo com a covid-19.

A pandemia que parou o mundo causou atraso nas entregas, mas nós nunca paramos de trabalhar. Por isso estamos conseguindo entregar um número ainda maior de UPAs do que o DF tinha antes. Ainda este ano entregaremos mais cinco UPAs. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) October 18, 2021

Além da construção de novas Upas, Ibaneis confirmou a chegada de mais doses contra a covid-19 na capital do país. A remessa será destinada aos adolescentes.

A previsão é de chegada de 51.708 doses da Pfizer, sendo 32.760 para a primeira aplicação e 18.948 para uso da segunda dose. O governador destacou, na publicação, a importância de completar o ciclo vacinal.