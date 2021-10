JE Júlia Eleutério

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta terça-feira (19/10), o documento para começar a execução da reforma do Autódromo Nelson Piquet. Em conjunto com o Banco de Brasília (BRB) e o Departamento de (DER), a nova pista do espaço pode ser entregue até o fim deste ano, caso as condições do tempo ajudem.

Com o objetivo de receber a competição da Stock Car em dezembro, o governo pretende agilizar as obras. “Nós vamos trabalhar de forma muito firme daqui até dezembro para que a gente possa receber este ano ainda, mas do contrário ano que vem certamente nós teremos provas aqui da Stock Car e de outras competições também. Esse trabalho, que está sendo feito, de captação pelo BRB para que a gente tenha aqui novamente o nosso autódromo funcionando", destaca o chefe do executivo local.

O investimento para a renovação das pistas será de cerca de R$ 550 mil. Além dessa reforma, o projeto ainda prevê a criação de uma arena multiuso no local para atrair a população do DF com kartódromo, centro médico esportivo, pista de ciclismo e de off-road, áreas para prática de caminhada e corrida, além do automobilismo e do espaço de cinema do Drive-In que será mantido.

Segundo o BRB, um dos objetivos é que o Autódromo se torne um espaço autossustentável. Por esse motivo, está sendo desenvolvido esse projeto de arena multiuso. A extensão do local é de aproximadamente 5,4 mil km.

Hospital de Campanha

Durante a entrevista no Autódromo, o governador Ibaneis Rocha foi questionado sobre as reformas no local onde há um hospital de campanha em funcionamento. Para o chefe do executivo local, a obra não irá afetar o trabalho feito no hospital que atende pacientes internados com covid-19.

"Não (vai atrapalhar), de modo algum, nós temos convicção de que estamos chegando numa fase, graças a Deus, que a pandemia está arrefecendo bastante e nós teremos condições de atender essa população em outros hospitais do DF. Tudo isso está sendo pensado em parceria com a Secretaria de Saúde para que a gente não cause nenhum tipo de incômodo para aqueles que estão internados aqui no hospital de campanha do Autódromo", ressalta o governador.