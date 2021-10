Começa a reforma do Autódromo

JE Júlia Eleutério

Foi dado o início da reforma do Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, ontem, o documento para começar a execução das obras no local. Em conjunto com o Banco de Brasília (BRB) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a nova pista do espaço pode ser entregue até o fim deste ano, caso as condições do tempo ajudem.

Com o objetivo de receber a competição da Stock Car em dezembro, o governo pretende agilizar as obras. “Nós vamos trabalhar de forma muito firme daqui até dezembro, para que a gente possa receber (a prova) este ano ainda. Mas, do contrário, ano que vem, certamente, nós teremos provas aqui da Stock Car e de outras competições”, destaca o chefe do Executivo local.

O investimento para a renovação das pistas será de cerca de R$ 550 mil. Além dessa reforma, o projeto prevê a criação de uma arena multiuso no local com kartódromo, centro médico esportivo, pista de ciclismo e de off-road, áreas para prática de caminhada e corrida, além do automobilismo e do espaço de cinema Drive-In, que será mantido.

Em nota, o BRB explica que um dos objetivos é que o Autódromo se torne um espaço autossustentável, por esse motivo está sendo desenvolvido esse projeto de arena multiuso. “O Banco de Brasília tem feito um trabalho de captação (de recursos) para termos nosso autódromo funcionando novamente. Ele assume o autódromo numa parceria que será exitosa para o banco também. Vai assumir por um longo período para explorar o espaço como atividade comercial, divulgando o nome do banco nacionalmente, assim como tem feito com outras modalidades esportivas”, destaca o governador Ibaneis Rocha.

Parceiro no projeto, o DER-DF vai atuar com as federações local e internacional de automobilismo para que a pista de 5,4 km atenda a todos os critérios e protocolos de segurança. “O DER construiu o autódromo, e agora fomos chamados para esse novo desafio do governo Ibaneis, juntamente a outros órgãos. O asfalto que será feito aqui é diferenciado, com a adição de polímeros, que é uma estrutura mais resistente para melhorar o nivelamento desse asfalto e possibilitar as corridas, atendendo a todas as normas técnicas da Federação Internacional de Automobilismo”, explica o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Jr.

Hospital

Durante a entrevista no Autódromo, o governador Ibaneis Rocha foi questionado sobre as reformas no local onde há um hospital de campanha em funcionamento. Para o chefe do executivo local, a obra não afetará o trabalho feito no hospital que atende pacientes internados com covid-19.

“Não (vai atrapalhar), de modo algum. Nós temos convicção de que estamos chegando numa fase, graças a Deus, que a pandemia está arrefecendo bastante, e nós teremos condições de atender essa população em outros hospitais do DF. Tudo isso está sendo pensado em parceria com a Secretaria de Saúde, para que a gente não cause nenhum tipo de incômodo para aqueles que estão internados aqui no hospital de campanha do Autódromo”, ressalta o governador.